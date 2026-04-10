Torino ricorda Marco Pannella

All’associazione Camis de Fonseca
A TORINO IL RICORDO DI MARCO PANNELLA NEL DECENNALE DELLA SUA SCOMPARSA, EVENTO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE MARCO PANNELLA E DAL CENTRO PANNUNZIO.
MARCO PANNELLA: 10 ANNI DI COMPRESENZA DEL NOSTRO AGIRE POLITICO.
Giustizia Giusta, Carcere, Partito Radicale nonviolento, transnazionale e transpartito, Nonviolenza, Antiproibizionismo, Democrazia, Libertà, Legalità, Stati Uniti d’Europa, Tibet, Riforme istituzionali, Liberalismo, Libertarismo, Communities of Democracy, Diritti Civili, Diritti Umani, Uguaglianza.
ore 9,50-14,30
Torino, domenica 12 aprile 2026
Associazione Camis de Fonseca Via Pietro Micca, 15 – Torino
ore 9,50-14,30
IN APERTURA SALUTI ISTITUZIONALI DEL SINDACO DI TORINO STEFANO LO RUSSO E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE ALBERTO CIRIO
PRESENTAZIONE DELL’EVENTO:
Sergio Rovasio, Coordinatore Associazione Marco Pannella di Torino, già assistente di Marco Pannella
INTERVENTI INTRODUTTIVI:
– Prof. Pier Franco Quaglieni, Presidente del Centro Mario Pannunzio,
– D,sa Mirella Parachini, medico, storica attivista dei diritti civili
– Valter Vecellio, giornalista, Direttore di Proposta Radicale
Tra gli interventi e i saluti: Francesco Rutelli, Giuliano Ferrara, Francesco Merlo, Maurizio Molinari, Mariano Giustino, David Parenzo, Luca Telese, Edoardo Camurri e molti altri;
tutti i nomi nella locandina:
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