POLITICA
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Le primarie come le preferenze, tutti le invocano ma nessuno le vuole
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La cessione della Magna Olsa Lighting, realtà con sedi a Rivoli e Moncalieri, al fondo tedesco
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8 aprile 2026″La Reggia di Venaria e il centro per il restauro e la conservazione rappresentano
Nella conferenza dei capigruppo odierna abbiamo nuovamente sollecitato, ormai per la terza volta nelle ultime settimane,