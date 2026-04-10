Operaio si ferisce al braccio con il flessibile: trasportato in elisoccorso

Si è lesionato a un braccio mentre lavorava con il flessibile: operaio finisce in ospedale. È questo l’incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri in un cantiere stradale a San Ponso: mentre utilizzava l’attrezzo, all’uomo è stato strappato via un ampio lembo di pelle e carne.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 Azienda Zero, che lo hanno trasportato in elisoccorso all’aeroporto di Strada della Berlia a Collegno e da lì è stato trasferito su un’ambulanza diretta all’ospedale Maria Vittoria di Torino.

Al seguito delle lesioni riportate, il personale sanitario sta valutando la necessità di ricostruire l’arto infortunato mediante un intervento chirurgico. Sull’accaduto indagano gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4. Sul caso è stata informata anche la Compagnia dei carabinieri di Ivrea.

VI.G

IL TORINESE