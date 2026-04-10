“Essercisempre”: a Torino il 174° Anniversario della fondazione della Polizia

Un evento importante per celebrare l’impegno di tante donne e uomini in divisa che lavorano sul nostro territorio. La cerimonia solenne si è svolta questa mattina alle Ogr Torino, alla presenza di tutte le rappresentanze della Polizia di Stato del Territorio e delle massime Autorità locali militari, religiose e civili, tra cui il sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo e l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Marco Porcedda. Dopo l’intervento del Questore sono stati consegnati alcuni premi conferiti agli operatori di Polizia che si sono distinti in particolari e significative attività di servizio. Tra i premiati anche un cittadino, Luca Chiambretto, per aver aiutato gli agenti a sventare una truffa nei confronti di un’anziana chiamando la centrale operativa.

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