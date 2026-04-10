Ieri è stato ritrovato il corpo di DM, 58enne di Casaleggio in provincia di Novara. L’uomo ormai deceduto era a bordo della sua Ford Fiesta che si era ribaltata in un canale irriguo sulla Strada Provinciale 12, tra Mosezzo e Casaleggio.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Auto finisce nel canale, morto 58enne
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