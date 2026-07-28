Sicurezza: altri 200 mila euro per la videosorveglianza a Volpiano

 

Il Comune di Volpiano prosegue il piano di potenziamento della videosorveglianza cittadina. Con l’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio comunale vengono stanziati ulteriori 200 mila euro, che si aggiungono ai circa 150 mila euro già investiti dall’amministrazione comunale per il primo ampliamento della rete.

L’obiettivo è incrementare la copertura del territorio e rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine e della Polizia Locale.

«Abbiamo deciso di continuare a investire direttamente sulla sicurezza urbana – dichiara il sindaco Giovanni Panichelli –. Continueremo comunque a partecipare ai bandi ministeriali, anche se negli ultimi anni non siamo risultati finanziati perché Volpiano presenta un indice di delittuosità molto basso. È una caratteristica apparentemente positiva della nostra comunità, ma che non tiene conto adeguatamente delle reali dinamiche del territorio e che di conseguenza in passato ci ha penalizzati nelle graduatorie. Per questo abbiamo scelto di proseguire con risorse proprie, senza rinunciare a un progetto ritenuto strategico che stiamo condividendo in piena sinergia con le forse dell’ordine».

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