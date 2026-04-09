“Ti racconto una storia”, Edoardo Leo ritorna al teatro Colosseo

Ritorna al teatro Colosseo Edoardo Leo, con uno spettacolo che ne restituisce la cifra più riconoscibile, vale a dire la sua capacità di raccontare il presente con leggerezza e profondità, mescolando l’immediatezza dei sentimenti alle parole di grandi autori.

Edoardo Leo, attore, regista e autore amatissimo dal pubblico, negli anni ha costruito un linguaggio personale capace di unire ironia, intelligenza e una forte empatia con chi ascolta. Porta al teatro Colosseo “Ti racconto una storia”, che nasce da oltre vent’anni di appunti, lettere, suggestioni e pensieri raccolti lungo il suo percorso artistico. Si tratta di uno spettacolo vivo e in continua trasformazione, che cambia forma e contenuto a ogni replica, adattandosi allo spazio e all’occasione. All’interno dello spettacolo trovano spazio testi di grandi autori quali Stefano Benni, Italo Calvino, Gabriel Garcia Marquez e Umberto Eco, articoli di giornale, aneddoti personali, scritti di giovani autori contemporanei e testi firmati dallo stesso Leo. A dialogare con le parole, le improvvisazioni musicali dal vivo di Jonis Bascir, che accompagnano e amplificano il racconto.

Lo spettacolo è una produzione di Stefano Francioni Produzioni ed è organizzato da Ventidieci.

Mara Martellotta

IL TORINESE