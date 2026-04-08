Accessiway, nuove assunzioni e il podcast per abbattere le barriere  digitali

In Italia l’azienda è alla ricerca di un Finance Business Controller, Project Manager Intern, Account Executive, Customer Support Specialist e Sales Representative.

Accessiway , realtà europea impegnata nella promozione dell’accessibilità digitale, annuncia un’importante evoluzione della propria identità visiva e l’apertura di nuove posizioni in Italia, assieme al lancio del nuovo progetto editoriale “Ctrl + Alt + Include“, un podcast nato per abbattere le barriere del mondo digitale. Questa trasformazione riflette una nuova fase di crescita dell’azienda assieme alla volontà di evolvere il suo posizionamento come partner strategico capace di integrare l’accessibilità per le aziende fin dalle prime fasi di progettazione di ogni esperienza digitale.

Con quattro sedi in Europa (Torino, Vienna, Amburgo, Parigi), oltre 2000 clienti attivi e un team di oltre 140 professionisti esperti, Accessiway rafforza sempre più la propria posizione di riferimento nel settore dell’accessibilità digitale. Oggi l’azienda continua a espandere il suo organico con l’apertura di cinque posizioni per il team italiano, tra cui un Finance Business Controller, Account Executive, Project Manager Intern, Customer Support Specialist e Sales Representative, di base a Torino.

Al centro di questo percorso c’è anche il lancio di una nuova brand identity per l’azienda: il nuovo sistema visivo rompe con i canoni estetici abituali del settore tecnologico per abbracciare una direzione audace e profondamente umana. Il logo è stato rinnovato con forme fluide e arrotondate che trasmettono calore e approcciabilità, discostandosi dalla freddezza tipica dei brand tecnologici tradizionali. La nuova palette cromatica è stata progettata per garantire armonia visiva e, soprattutto, contrasti ottimali che rispettino i più alti standard di leggibilità e accessibilità.

“Ctrl + Alt + Include”: Il podcast dove l’accessibilità digitale incontra l’innovazione

Parallelamente a questa evoluzione estetica, Accessiway ha lanciato un nuovo podcast “Ctrl + Alt + Include” , nato per immergersi nel mondo dell’inclusione e dell’accessibilità, esplorando i diritti fondamentali e i vantaggi legati alla creazione di esperienze digitali accessibili. In linea con i principi del brand, la serie si propone di dare voce a esperienze reali, mettendo le persone al centro dei processi, anziché ridurle a semplici caselle di controllo per la conformità. Attraverso ogni puntata sarà possibile ascoltare le testimonianze di esperti del settore, sostenitori dell’accessibilità, leader aziendali e opinion leader che stanno plasmando il futuro di un mondo digitale inclusivo, approfondendo al contempo le sfide reali che le organizzazioni devono affrontare in questo percorso. Il podcast rappresenta un’ulteriore estensione della filosofia aziendale di Accessiway, secondo cui l’accessibilità deve essere una pratica continua e consapevole che accompagna ogni fase dello sviluppo della propria tecnologia. Il podcast è disponibile sul canale YouTube dell’azienda e sulle principali piattaforme di streaming digitale.

“Questa evoluzione segna una tappa fondamentale nel percorso di Accessiway: non stiamo semplicemente rinnovando la nostra immagine, ma riaffermando il nostro ruolo di partner strategico per aiutare le organizzazioni a integrare l’inclusione e a migliorare l’esperienza utente e l’usabilità fin dalle prime fasi di progettazione di ogni punto di contatto digitale.” dichiara Amit Borsok, CEO e Co-founder di Accessiway. “Con il lancio di ‘Ctrl + Alt + Include’, vogliamo dare voce a storie reali, trasformando l’accessibilità in una pratica consapevole e quotidiana. Per sostenere questa visione, continuiamo a investire anche nel talento, aprendo nuove posizioni strategiche in Italia per rafforzare un team che conta già oltre 140 professionisti in tutta Europa.“

About Accessiway

Accessiway è nata a Torino nel 2021 da un’idea di Amit Borsok, Gianni Vernetti e ​​Eldad Bar-Noon, con lo scopo di rendere internet un luogo più accessibile alle persone con disabilità. Oggi fa parte di team.blue, gruppo tech che opera nei servizi digitali alle imprese. Quelli della Diversity & Inclusion e la Corporate Social Responsibility sono temi sempre piu importanti e al centro delle politiche aziendali sia nel settore pubblico sia in quello privato: per garantire pari diritti e opportunità, è necessario che anche Internet abbatta ogni barriera causa di discriminazione. Questa è la vision di Accessiway, che ha già supportato oltre 1500 aziende a rendere i loro siti più accessibili e fruibili da tutti. Accessiway nel 2024 ha ricevuto il premio DNA Award, destinato a piccole, medie e grandi imprese italiane per le migliori progettualità e best practice di inclusione delle diversità, ed è stata selezionata LinkedIn Top Startup. Accessiway è attualmente tra le 45 aziende finaliste della seconda edizione del Blue Green Economy Award che premia le realtà più significative in ambito ESG.

IL TORINESE