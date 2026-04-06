Un altro incidente mortale sulle strade piemontesi è avvenuto ieri, quando una persona è morta a Gravellona Toce, nel pomeriggio. Una vettura con due persone a bordo si è ribaltata per cause da accertare sula strada provinciale. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Incidente mortale sulla provinciale: una vittima
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