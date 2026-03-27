Coppa Italia Boulder, seconda prova

La seconda e conclusiva tappa di Coppa Italia Giovanile si disputerà sabato 28 e domenica 29 marzo a Piancogno (BS), presso la palestra Manopiede. Dopo l’alto livello tecnico della prima tappa disputata a Teramo, 97 giovani talenti dell’arrampicata sportiva italiana appartenenti alle categorie Under 15 e Under 17 si cimenteranno nuovamente con blocchi tracciati appositamente per mettere alla prova equilibrio, resistenza, esplosività e agilità mentale per trovare la migliore combinazione di passaggi per raggiungere i 10 punti della zona, a metà percorso, e i 25 punti del top, in cima alla salita. Questa competizione ha un’importanza particolare perché non verranno premiati solo i vincitori di tappa, ma verranno assegnati anche i titoli di circuito, che costituiranno un prezioso ticket per entrare a far parte della squadra Nazionale Giovanile. Saranno pronti a dare il meglio per confermare la loro prima posizione in classifica i vincitori della tappa abruzzese di Under 17, ovvero Giorgia Zanetti (Intellighenzia Project) ed Emiliano Zingrini (Crazy Center), ma dovranno vedersela con i loro compagni di podio: Maddalena Faragona (Sisport SSD) e Elisa D’Addario (Gollum Climbing Academy), Pietro Franzoni (King Rock Climbing), e Leonardo Donola (Opera Verticale), rispettivamente argento e bronzo a Teramo. Sfida accesa anche nella categoria Under 15, dove ovviamente partono avvantaggiati a livello di punteggio gli atleti che hanno conquistato il podio a Teramo, ovvero Matilde Zanardi (Orobia ASD), Eva Luna Grella (Hangar Frascati Climbing), Beatrice Bonardi (Mad Climbers) per il comparto femminile e Matteo Franchi (Beta House), Carlo De Cristofaro (Star Wall Climbing Roma) e Mattia Dongiovanni (ASD Rotpunkt) sul fronte maschile. Sicuramente anche gli atleti che sono rimasti esclusi dal podio, e che non vedono l’ora di rifarsi, sapranno mettersi in evidenza, puntando al titolo di circuito. Programma di gara Sabato 28 marzo ore 10.00 qualifiche U15, maschili e femminili in contemporanea ore 14.30 qualifiche U17, maschili e femminili in contemporanea Domenica 29 ore 10.00 finali U15 ore 13.00 finali U17 ore 14.15 cerimonia di premiazione Alle ore 15.00 avrà inizio un raduno di 3 ore destinato ai 16 finalisti (8 per genere) della categoria Under 15. Tale raduno permetterà un lavoro approfondito teorico e pratico, teso a migliorare le prestazioni di ciascun atleta, ponendo l’attenzione su numerosi dettagli tattico-tecnici, ma anche sul lavoro mentale che ogni atleta deve saper affrontare e gestire al meglio. I 16 giovani climber lavoreranno così in seno a un team nazionale e riceveranno preziose indicazioni per il lavoro da approfondire poi nelle proprie società di appartenenza. Sarà possibile assistere alle varie fasi di gara (qualifiche e finali) gratuitamente, permettendo così ad appassionati e curiosi di godersi le evoluzioni e le strategie dei campioni di domani.