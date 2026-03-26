Eppure… “A casa lo sapevo”

Protagonista un giovane supplente, allo “Spazio Kairos” va in scena lo spettacolo che racconta la scuola d’oggi

Venerdì 27 marzo, ore 21

Scusate se vado sul personale, ma un po’ mi ci sono ritrovato. E immedesimato. Pur se dai miei primi anni di supplenza in varie scuole torinesi (per ognuna un mondo a sé, universi spesso improbabili eppur possibili, anzi possibilissimi) un bel po’ di anni sono passati. Senza però mai togliermi di dosso l’idea che ogni tempo ha in fondo la scuola che si merita. E del resto non potrebbe che essere così. E’ o no la “scuola”, come ogni altra Istituzione (famiglia compresa), riflesso specchiato dei tempi che le corrono addosso? Certo che sì! E allora non deve stupirci più di tanto anche il volto di quella “scuola” protagonista, con tutti i suoi paradossi e le sue inverosimili (ma quanto vere!) realtà descritte in “A casa lo sapevo”, lo spettacolo teatrale – riflessione acuta e dissacrante sul mondo dell’istruzione – che andrà in scena allo “Spazio Kairos” di via Mottalciata, a Torino, venerdì prossimo 27 marzo, alle 21. Produzione firmata “Chronos3” e “Industria Scenica” per il cartellone curato da “Onda Larsen” e scritta a più mani da Vittorio Borsari, Tomas Leardini, Giulia Lombezzi, Marcello Mocchi e Camilla Zanini, la piéce vede in scena lo stesso Leardini (attore riminese, formato all’Accademia “Paolo Grassi” di Milano) insieme a Marcello Mocchi, diretti dalla regia di Vittorio Borsari. Al centro della narrazione, il “povero” Leonardo Bassi, un giovane supplente di Italiano che si ritrova proiettato in una dimensione scolastica surreale, un microcosmo “dove le certezze pedagogiche si sgretolano sotto il peso di una quotidianità fatta di paradossi e scontri generazionali”. La sua è una vera e propria “odissea”, la tragicomica guerra quotidiana di un disarmato (e disarmante!) Don Chisciotte dalla lancia spuntata e senza neppure il fedele Sancho Panza al fianco (ma con i terribili e irridenti “Mulini a vento”, quelli sì!), stretto tra due armate che non gli danno requie: quella di “bellicosi genitori” invadenti e (ancora peggio!) di “colleghi ormai disillusi”. Nel bel mezzo, il “poveretto”, il buon Leonardo, che tenta, e ce la mette tutta, di gestire situazioni al limite dell’assurdo, come una “stampante” dell’Istituto che sembra aver abbracciato la “fede comunista” (?) e due bidelli incaricati della sua improbabile riparazione.

In questo scenario caotico emerge la presenza silenziosa ma, forse per questo ancor più “rumorosa”, di una “classe invisibile”: sono i ragazzi della “terza generazione” o “Generazione Alpha” (educati da genitori spesso “Millenials”e rappresentanti i primi veri nativi digitali “puri”) osservati, giudicati e talvolta temuti dagli adulti, che provano a trovare il proprio spazio vitale in un sistema che fatica a comprenderli. “Lo spettacolo diventa così il palcoscenico di un’ora di ricevimento perenne, dove scuola e famiglia si trasformano in universi in collisione pronti a intaccare ogni residua convinzione del giovane docente”. E chi mai vorrebbe trovarsi nei suoi panni? Eppure, rendiamocene ben conto, sono i panni che ogni giorno si mettono addosso, da casa a scuola, tanti giovani (o meno giovani) insegnanti d’oggi. E che si tengono addosso, senza cercare vie di fuga ma superando sé stessi per dare, in qualche modo, una dritta alle “cose”. Impresa, diciamolo pure, spesso destinata a un miserevole insuccesso.

Attraverso ottanta minuti in cui la risata s’intreccia alla sorpresa e, sempre dietro l’angolo, al surreale, lo spettacolo “solleva – è stato giustamente annotato – una domanda esistenziale che assilla chiunque si interfacci con le nuove generazioni: ne varrà veramente la pena? Con un linguaggio fresco e una comicità che non rinuncia alla profondità, la compagnia bresciana porta a Torino una commedia necessaria per ridere delle nostre fragilità educative e riflettere sul futuro di chi, tra i banchi, sta ancora imparando a respirare”.

Per info: “Spazio Kairos”, via Mottalciata 7, Torino; tel. 351/4607575 o www.ondalarsen.org

Gianni Milani