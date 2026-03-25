Scherma, tre titoli regionali per il circolo Ramon Fonst

Il Circolo della Scherma Ramon Fonst vince il medagliere dei Campionati Regionali U14 nella specialità del fioretto, disputati lo scorso fine settimana ad Agliè. Sono stati tre i giovanissimi atleti della società di Mirafiori Sud a salire sul gradino più alto del podio: Giulia Maria LEVRONE ha vinto il titolo nella cat. Allieve (2012), nell’analoga gara maschile finale tutte arancio-nera con Francesco Lou FORNERIS che batte il compagno di squadra Mattia MAUTONE e si aggiudica il quarto titolo in altrettante stagioni U14, terzo titolo nel fine settimana nella cat. Giovanissime (2014) con Letizia GHIGO che bissa il successo della scorsa stagione. Oltre all’argento già descritto, c’è stato anche il bronzo dell’esordiente Alan ROTELLA nella cat. Maschietti (2015), e l’8° posto di Daniel BAGATELLA nella cat. Ragazzi (2013)

Le parole del Maestro del Circolo torinese Paolo Cuccu:

“I nostri più giovani fiorettisti hanno dato una bella prova di sé in questi Campionati Regionali, con tre medaglie d’oro siamo in cima al medagliere del fioretto. Francesco Lou FORNERIS e Letizia GHIGO hanno dominato le loro gare, confermando i titoli già in loro possesso, bravissimo Mattia MAUTONE che in ogni anno ha saputo salire un gradino del podio arrivando fino a giocarsi una finalissima tutta Ramon Fonst. Un plauso anche ad Alan ROTELLA e Daniel BAGATELLA, che stanno lavorando molto per migliorarsi e percorrere le orme dei loro compagni più grandi, infine grandissima prestazione di Giulia Maria Levrone, che in finale ha vinto con un clamoroso 15-2. Adesso avremo le ultime due gare della stagione, entrambe importati: la seconda prova nazionale del Gran Prix ad Ancona e il Campionato Italiano a Riccione, entrambi gli appuntamenti potranno vedere i nostri colori protagonisti fino in fondo, si continua a lavorare con questo obiettivo”

Il prossimo week le gare saranno nuovamente ad Agliè, cambiano le categorie, questa volta saranno in pedana sabato 28 marzo i “Cadetti” e domenica 29 marzo i “Giovani”, ancora tra i favoriti per la vittoria i nostri fiorettisti, i migliori si qualificheranno per il Campionato Nazionale GOLD di fine aprile a Riccione.

IL TORINESE