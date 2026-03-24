Merlo: Referendum, serve una forza di Centro riformista e di governo

“I vincitori del referendum sulla giustizia sono, oggettivante, i magistrati, l’ANM, la sinistra

radicale, massimalista ed estremista del nostro pese. È inutile girarci attorno e va riconosciuto

onestamente sino in fondo. Al contempo, è altrettanto evidente che d’ora in poi il conflitto politico

sarà ispirato ad una vera e propria radicalizzazione della lotta politica. Senza esclusione di colpi,

per distruggere definitivamente l’odiato nemico politico.

Ed è proprio in questo contesto che quasi si impone la necessità, e il dovere politico, di dar vita

ad un luogo politico centrista, autenticamente riformista e di governo che cerchi di mettere in

discussione quella radicalizzazione violenta del confronto politico che ha caratterizzato, del resto,

la recente campagna elettorale referendaria. E che, soprattutto, può contribuire a salvare e a

rafforzare la qualità della nostra democrazia e la credibilità delle nostre istituzioni democratiche”.

On. Giorgio Merlo, Presidente nazionale Scelta cristiano popolare.

IL TORINESE