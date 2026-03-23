Grimaldi (AVS): Destra di Meloni non è nuova autobiografia della nazione

REFERENDUM

“Mentre aumentava l’affluenza, aumentava la nostra consapevolezza di aver fatto qualcosa di grande. Senza soldi, contro vento, contro Telemeloni. Nemmeno tutte le forze di opposizione erano in campo per il NO. Eppure… Questo risultato straordinario mostra che le italiane e gli italiani hanno cara la loro Costituzione, hanno cara la loro democrazia. Il NO ha vinto contro la legge del più forte, contro i pieni poteri e contro l’allergia di questo governo a ogni principio di equilibrio, bilanciamento, controllo, contropotere. Ha vinto la Carta di Calamandrei, Pertini, De Gasperi, Iotti, Di Vittorio contro la nuova Costituzione monstre di Nordio, Meloni, Delmastro e Santanché. I cittadini hanno capito, nonostante una propaganda sfrenata e fatta con ogni mezzo, un quesito e una riforma complessi. Hanno capito che smantellare l’organo di autogoverno della magistratura significava esporlo alle pressioni, alle minacce e al controllo dell’esecutivo, rendendo più indifesi tutte e tutti noi. Oggi sappiamo che la destra di Meloni non è la nuova autobiografia della nazione. C’è ancora speranza. È il momento di organizzarla e farla vivere per giorni migliori” – lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.

IL TORINESE