Bimbo morto: madre indagata per omicidio volontario

Colpo di scena nello sviluppo delle indagini: si profila l’ipotesi di omicidio volontario. Con questa accusa sarebbe ora sotto indagine la madre del piccolo Riccardo, il bimbo di cinque mesi morto dopo una caduta dalle scale nell’abitazione di famiglia a Pessione.

Il fatto, avvenuto il 23 febbraio, era apparso fin dall’inizio sospetto. Gli inquirenti avevano disposto l’autopsia sul corpo del neonato e avviato accertamenti sui telefoni di entrambi i genitori. La donna aveva inizialmente riferito di un malore seguito da una caduta accidentale lungo le scale.

A orientare in modo decisivo le indagini sarebbero stati gli esiti delle verifiche sul cellulare della madre, sequestrato poche ore dopo la tragedia dai carabinieri della compagnia di Chieri.

IL TORINESE