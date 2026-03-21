Gli anarchici morti nell’esplosione di Roma avevano legami a Torino

Erano stati anche a Torino, per organizzare iniziative a sostegno di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41 bis. I contatti con il Piemonte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, le due vittime dell’esplosione a Roma sono evidenti.

Mercogliano, 53 anni, era stato coinvolto nella maxi inchiesta di Scripta Manent su una cellula eversiva torinese. Fu condannato in primo grado a cinque anni di carcere, ma in appello era stato assolto dall’accusa di associazione terroristica.

Sara Ardizzone, 36enne romana, conosciuta nell’ambiente anarco-insurrezionalista, era stata a Torino a seguire il processo ai suoi compagni e quello ad Alfredo Cospito. Aveva letto lei in tribunale il proclama in sostegno di Cospito.

IL TORINESE