Droga, rapine, minacce: arresti e denunce in Barriera. In campo 50 pattuglie di polizia

Prosegue l’attività della Polizia di Stato a Torino nel quartiere Barriera Milano, con la presenza di centinaia di operatori di polizia impiegati in numerosi servizi di controllo del territorio.

Durante i controlli disposti dal Questore di Torino, Massimo Gambino, nel quartiere Barriera Milano negli ultimi 10 giorni sono state impiegate oltre 50 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, nonché personale del Reparto Mobile di Torino, dei Cinofili della Polizia di Stato, della Polizia Locale, Guardia di Finanza e A.U.S.L.. Particolare attenzione è stata rivolta all’asse di Corso Giulio Cesare, Corso Palermo, Corso Novara, di via Monte Rosa, via Sesia e vie limitrofe, nonchè all’area dell’ex Piscine Sempione: le operazioni sono state finalizzate al contrasto delle situazioni di degrado urbano e dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti oltre che alla verifica della posizione giuridico-amministrativa di cittadini stranieri e al controllo di esercizi pubblici.

I 15 servizi di controllo straordinario del territorio, coordinati dal personale del Commissariato di P.S. “Barriera Milano”, hanno portato a 800 persone identificate, 224 veicoli controllati, 22 esercizi commerciali sottoposti a verifiche e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Sono 4 le persone arrestate e 7 le denunciate, a vario titolo.

Due cittadini stranieri sono stati arrestati per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti; un terzo, per rapina aggravata in danno di un minimarket.

Di rilievo, l’arresto di un ventinovenne italiano, autore di una tentata rapina aggravata all’interno di un supermercato. Per guadagnarsi la fuga l’uomo minacciava un cliente del negozio puntandogli contro una siringa sporca di sangue.

In particolare, dopo essersi introdotto nel punto vendita, il 29enne aveva sottratto una cassa automatica, tentando poi di allontanarsi rapidamente, ma un cliente, accortosi dell’accaduto, lo aveva seguito, riuscendo a fargli cadere dalle mani la refurtiva. Poco dopo, tuttavia, quest’ultimo estraeva dalla tasca una siringa e la puntava contro l’inseguitore, minacciandolo di essere affetto da AIDS per garantirsi la fuga.

I poliziotti avviavano le ricerche dell’uomo, individuato e fermato nelle vicinanze del supermercato. Nella tasca della sua giacca, veniva rinvenuta una siringa priva di copertura contenente residui di sangue, presumibilmente riconducibili al ventinovenne, immediatamente sequestrata e posta in sicurezza dagli agenti.

Dai controlli effettuati l’uomo è risultato gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e proprio quel giorno aveva terminato un periodo di messa alla prova relativo ad un procedimento per furto in abitazione.

IL TORINESE