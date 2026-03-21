Non cogito, ergo scribo

Parafrasando la frase di Cartesio “Cogito, ergo sum” mi riferisco alla pletora di persone che scrivono sui social, senza conoscere minimamente il tema trattato, ma sostenendo di essere nel giusto.

Chiunque frequenti anche solo saltuariamente i social, si sarà accorto che vi sono persone che, spesso con livore, sostengono di essere detentori della verità e, soprattutto, sostengono di aver capito, forse unici, come stiano le cose, cosa significhi realmente quella proposta di legge, ecc. ecc.

E’ palese che ci troviamo di fronte a soggetti di interesse psichiatrico, convinti di essere nel giusto (una forma di delirio misto a fanatismo politico-religioso) per cui non importa ciò che dicono gli altri o ciò che uno può aver capito, loro hanno capito e basta.

In un simile contesto è chiaro che è facile vincere perché sono persone estremamente fragili, in quanto schiavi di sé stessi: il fatto che portino avanti un concetto, un ideale, un pensiero non significa che lo condividano, ma che chi l’ha proposto loro è stato così bravo (o così subdolo) da convincerli facendo leva sulla loro ignoranza.

Parlo di ignoranza perché chiunque sia padrone di una materia sa che non esiste solo il bianco ed il nero, ma esistono molteplici sfumature di grigio; solo gli ignoranti sono convinti di avere sempre ragione, in una specie di sindrome di Dunning-Kruger, quella distorsione cognitiva dove chi conosce la materia ha sempre dubbi, mentre gli ignoranti sono convinti di sapere tutto alla perfezione.

Sun Tzu nel suo “L’arte della guerra” scriveva che “occorre combattere solo le battaglie che si sanno già di vincere” e, dunque, è perfettamente inutile lavare la testa all’asino perché si perdono acqua e sapone. Alcune persone sono talmente piene di sé che non è possibile, né tantomeno utile o redditizio, convincerle della loro ignoranza.

Specialmente in campo politico, non esiste il totalmente giusto ed il totalmente sbagliato; esistono punti di vista diversi, opinioni personali e convinzioni immutabili salvo rivedere le proprie posizioni a seguito di una disamina lucida, corretta e oggettiva di un evento, di un disegno di legge, di un fatto e ricredersi, anche solo parzialmente.

Ricorderò sempre quando, nel 1984, al funerale di Enrico all’improvviso spuntò Giorgio Almirante; inutile dire lo stupore soprattutto degli esponenti del PCI. Almirante disse semplicemente che erano avversari, non nemici, e che il rispetto personale andava messo prima di ogni altra cosa. La stessa cosa avvenne al funerale di Almirante, quattro anni dopo, quando a rendere omaggio al segretario missino intervennero Nilde Iotti e Giancarlo Pajetta, esponenti di spicco del PCI; purtroppo, sono tempi ormai lontani da noi, non solo cronologicamente, perché complici i social ormai tutti pensano di contare qualcosa mentre valgono mento di niente, e che tutto sia loro dovuto.

In tutta onestà posso dire di non curarmi di questi fenomeni da circo ma di provare un misto di pietà per la loro condizione di minus habens e per il loro livore perenne, ma anche di simpatia perché riescono a farci sorridere senza dover pagare il biglietto del cinema o il canone Tv.

Un consiglio che posso dare è di evitare di dare loro corda perché finiscono per convincersi di essere qualcuno, di essere importanti o addirittura di autoeleggersi possessori esclusivi della verità.

Il fatto stesso che non sappiano inserirsi nella società alla quale appartengono rende evidente che sono persone da isolare totalmente, senza indugio, prima che il loro inutile contributo diventi pericoloso ed irreparabile.

D’altra parte, se seguiamo i loro vaneggiamenti rischiamo di diventare come loro, privi di obiettività, incapaci di analizzare un fenomeno e trarne insegnamento e, soprattutto, continuando a credere di essere ancora nel giusto.

Cosa fare dunque? Ignorare la loro presenza, nel mondo come sulla carta stampata o sullo schermo, e dedicare il nostro tempo a istruirci (non si smette mai di imparare), affinare i nostri pensieri e, soprattutto, convincerci che il nostro pensiero non può e non deve essere universalmente valido.

Se poi aggiungiamo un po’ di modestia al nostro modus cogendi, l’umanità nel suo insieme ne trarrà vantaggio.

DI chi parlavamo? Ho già dimenticato.

Sergio Motta

IL TORINESE