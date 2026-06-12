È nata POP UP Beach

La divisione che porta su alcune spiagge libere la filosofia degli eventi più esclusivi

POP UP, realtà leader in Piemonte nel settore dell’organizzazione di eventi privati, nella gestione di location esclusive, sbarca per la prima volta sulle coste liguri presentando per l’estate 2026 la grande novità di POP UP Beach, una divisione che porta sulle spiagge della Liguria la filosofia di POP UP, da sempre immaginata per uscire dagli schemi dei normali format, e mettere a frutto la creatività di un team di professionisti e di uno staff di cucina e di sala di eccellenza e consolidato, capace di costruire eventi ritagliati su misura sulle singole esigenze.

POP UP Beach porterà tutto questo in tre diversi stabilimenti balneari della Liguria da poco rinnovati nell’offerta, i Bagni Rosa di Santa Margherita Ligure, con l’incantevole terrazza panoramica sul mare, i Bagni Valletta, poco distanti, con la loro posizione strategica vicino al centro di Santa Margherita, e i Bagni Scogliera a Genova Nervi, immersi nel verde e con una vista mozzafiato. Si tratta di tre location d’eccellenza, di cui POP UP Beach curerà la proposta di ristorazione e il servizio food e beverage, orientandosi con un’offerta curata realizzata con fornitori selezionati e materie prime di livello. La proposta sarà frutto di una collaborazione con marchi come Caffè Vergnano, partner per la caffetteria, Feder Tree o Nastro Azzurro, improntata su un dialogo con il territorio e i suoi produttori, per quanto riguarda le celebri focacce liguri e le tradizionali trofie al pesto. In tutte e tre le spiagge, il servizio di ristorazione, targato POP UP Beach, funzionerà con orario continuato dalle 10 del mattino, con la carta dedicata alle colazioni, passando per un pranzo leggero e sfizioso vista mare e un romantico aperitivo, per terminare con la cena.

Gli stabilimenti saranno disponibili per ospitare eventi provati di qualsiasi natura ed entreranno nel già nutrito portfolio dell’azienda, che raccoglie le location esclusive e originali, tra cui Catello, spazi museali e palazzi d’epoca.

“La creazione di una divisione dedicata alla ristorazione da spiaggia è stata per noi un passo importante, che ci ha concesso di allargare ulteriormente gli orizzonti della nostra azienda, – ha spiegato Fabrizio Bocca, a capo di POP UP – L’obiettivo è lavorare come abbiamo sempre fatto, mettendo al centro il cliente e le sue esigenze, puntando a fare di ogni location un luogo unico e indimenticabile.

Mara Martellotta

IL TORINESE