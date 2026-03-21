Dodecarun, a Torino la terza tappa del circuito

Alla Pellerina va in scena la Corsa di Primavera

Domenica 22 marzo

Dopo lo spettacolare cross di Mirabello Monferrato – che a sentire i protagonisti è stato tanto impegnativo quanto divertente – il circuito

Dodecarun torna al classico con una gara collaudata da anni. Il terzo appuntamento della stagione è infatti la Corsa di Primavera all’interno

del parco torinese della Pellerina, giunta alla quinta edizione.

La prova è organizzata da Giannonerunning ed è valida anche per il Greentour, un progetto dedicato allo sport sostenibile che si pone come

obiettivo la riscoperta dei parchi e della collina torinese. Accanto alla prova agonistica, riservata ai tesserati (Fidal o enti di promozione), il

programma della Corsa di Primavera comprende anche una non competitiva sullo stesso percorso di 9,5 chilometri e una Family Run sui 5

chilometri. La partenza per tutte le prove è prevista per le 9.30 presso la Cascina Marchese all’interno del parco.

Lo scorso anno si imposero Alessandro Arnaudo – l’albese della Cambiaso Risso Genova attualmente al comando della classifica – e Sofia

Cafasso, giovane portacolori del Battaglio Cus Torino. Sul percorso della Pellerina, Cafasso conquistò la prima delle molte vittorie che la

portarono ad imporsi nella classifica finale del circuito. Accanto alla prova agonistica, riservata ai tesserati (Fidal o enti di promozione), il

programma della Corsa di Primavera comprende anche una non competitiva sullo stesso percorso di 9,5 chilometri e una Family Run sui 5

chilometri.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista

(due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con

criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno

premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto),

1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi

cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50,

over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

LE CLASSIFICHE DOPO DUE PROVE

Assoluta uomini. 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 92 punti; 2. Laratore (Roata Chiusani) 62; 3. Spalla (Accademiatletica) e Perardi (Sport

Project VCO) 60; 5. Bonino (Futuratletica) 58; 6. Ferrato (Atl. Saluzzo) e Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 56; 8. Zamuner (Atl. Santhià), Volpi (Atl.

Novese) e Aimar (Atl. Pinerolo) 54; 11. Cena (Roata Chiusani) 52; 12. Taino (Alpi Apuane) e Poggio (Accademiatletica) 50; 14. Olivero (Atl. Saluzzo) e Cazzato

Corciulo (Run of Made) 48. Assoluta donne. 1. Antonella Rabbia (Brancaleone Asti) 64 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 62; 3. Gagliardi (Atl. Saluzzo), Chiabrera

(Brancaleone Asti), Zavanone (Brancaleone Asti) e Giusto (Atl. Pinerolo) 60; 7. Rosa Brusin (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo) e Sparaventi (Atl. Alessandria);

9. Salzani (Atl. Novese) e Azeroual (Atl. Alessandria) 56; 11. Tahirova (Atl. Santhià) e Gaiola (Atl. Pinerolo) 54; 13. Di Salvo (Roata Chiusani) 52; 14. Ferro

(Vittorio Alfieri Asti) 50; 15. Porello (Battaglio Cus Torino) e Mocci (Buo Correndo Avis) 48. Junior-Promesse-Seniores maschile: 1. Spalla (Accademiatletica)

e Perardi (Sport Project VCO) 60 punti; SM35: 1. Rendine (Podistica None), Peano (Atl. Fossano) e Zottarelli (Atl. Alessandria) 60; SM40: 1. Caresio (Durbano

Gas Energy) e Ladetto (Borgaretto ’75) 60; SM45: 1. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 118; SM50: 1. Bono (Podistica Robbiese) 104; SM55: 1. Zamuner

(Atl. Santhià) 116; SM60: 1. Biglione (Cambiaso Risso Genova) e Monticone (Vittorio Alfieri Asti) 60; SM65: 1. Martignetti (Bio Correndo Avis) 84; SM70:

Di Sette (Atl. Novese) 106; SM75+: 1. Deiure (Atl. Rivoli) e Sasso (Verdenero) 60. Junior-Promesse-Seniores femminile: 1. Chiabrera (Brancaleone Asti)

68; SF35: 1. Chirila (Tapporosso) e Salzani (Atl. Novese) 60; SF40: 1. Bertaina (Cambiaso Risso Genova) e Tahirova (Atl. Santhià) 60; SF45: 1. Gioia

(Giannonerunning) 68; SF50: 1. Giusto (Atl. Pinerolo) 114; SF55: 1. Rabbia (Brancaleone Asti) 118; SF60: 1. Di S

IL TORINESE