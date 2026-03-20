Furto su auto: sorpreso e arrestato dalla polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un cinquantaquattrenne Italiano per furto aggravato su auto. Lo stesso è stato anche deferito per furto in trascorsa flagranza su un’altra macchina.

Per contrastare il fenomeno dei furti e danneggiamenti su auto in sosta, il Commissariato di P.S. “Mirafiori” di Torino ha predisposto mirati servizi al fine di reprimere tali condotte.

È in questo contesto che i poliziotti hanno individuato un cittadino italiano che si aggirava in bicicletta con fare sospetto tra le auto in zona Mirafiori.

Pochi minuti dopo, gli agenti hanno notato che lo stesso si abbassava ed armeggiava sulla portiera di un’auto in sosta, uscendo poi dalla stessa con alcuni oggetti; per tale motivo l’uomo è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Il cinquantaquattrenne, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un martello frangi-vetro e di diversi oggetti, tra questi un portafoglio contenete denaro e documenti; una borsa contenente attrezzature da lavoro e numerosi oggetti personali. In seguito, gli agenti hanno accertato l’effrazione su un’altra auto avvenuta in precedenza.

Per tale motivo, il soggetto è stato tratto in arresto. Alcuni dei beni recuperati sono stati riconsegnati ai proprietari in fase di denuncia.

IL TORINESE