Torino-Pinerolo in tilt: scontro fra due auto, due feriti

Traffico in tilt sulla Torino-Pinerolo: si scontrano due auto allo svincolo di Piscina verso Torino, due feriti. Coinvolte una Tesla e una Renault: i feriti, un uomo e una donna, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale di Pinerolo. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi.

Sono in corso le indagini della polizia stradale di Torino-Settimo per ricostruire l’accaduto. L’incidente, avvenuto a ridosso dell’ora di punta, ha provocato code lunghissime con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

VI.G