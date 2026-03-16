Sestriere, controlli dei carabinieri sulle piste: 37 sanzioni

Tra casco assente, velocità e sciatori senza assicurazione

Controlli intensificati sulle piste da sci di Sestriere, dove nei giorni scorsi i carabinieri hanno elevato 37 sanzioni nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza rivolte agli sciatori. I controlli rientrano nelle operazioni di vigilanza nelle località sciistiche del comprensorio della Via Lattea.

I militari della stazione dei carabinieri di Sestriere hanno contestato 14 contravvenzioni per il mancato utilizzo del casco protettivo, sei per l’assenza dell’assicurazione obbligatoria e dodici per il mancato rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità sulle piste.

Nel corso delle verifiche sono state inoltre elevate due sanzioni a escursionisti sorpresi a praticare attività fuori pista senza l’attrezzatura necessaria e senza rispettare le norme di sicurezza. Altre tre persone sono state multate per aver effettuato la risalita lungo le piste senza autorizzazione.

IL TORINESE