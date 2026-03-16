Camminata di Primavera a San Sebastiano da Po 

Domenica 22 marzo Cammini Divini di Augusto Cavallo by Nordic Walking Valcerrina , in collaborazione con le Società Operaie del Colombaro e della Villa, e con il patrocinio del Comune di San Sebastiano da Po, presentano una camminata di primavera, escursione ad anello di circa 12.5 km per ammirare le fioriture ed il risvegliarsi della natura primaverile.

Il ritrovo è previsto a partire dalle 8.30 presso il bar La Goccia, in via Enrico Berlinguer 3 a San Sebastiano da Po. La partenza sarà alle 9 con guida escursionistica ambientale. Il percorso, in buona parte inedito, condurrà tra la fitta vegetazione della collina torinese e attraverso alcune borgate caratteristiche del comune torinese, con numerosi punti panoramici, lungo il percorso da cui si potranno ammirare le pianure e le colline sottostanti. Si salirà verso la frazione Moriondo e da qui si proseguirà verso il borgo di Piazzo attraversando alcune zone incontaminate della collina torinese.

Il percorso sarà inizialmente su strade sterrate ed in parte su asfalto, senza particolari difficoltà.

All’arrivo sarà possibile pranzare presso il Salone Polivalente adiacente al Centro Sportivo di Piazza Giovanni Agnelli a San Sebastiano da Po.

Per la partecipazione alla camminata il costo è di 10 euro, per il pranzo di 15 euro.

Prenotazione obbligatoria sia per la camminata sia per il pranzo finale

Per partecipare è consigliabile abbigliamento comodo e scarpe da trekking e scorta d’acqua.

Per chi lo desidera verranno messi a disposizione i bastoncini da Nordic Walking gratuitamente fino ad esaurimento disponibilità.

Per info e prenotazioni contattare Augusto Cavallo, Guida Ambientale Escursionistica, cell. 3394188277 O via mail augusto.cavallo66@gmail.com

Mara Martellotta

IL TORINESE