Erano in sette bordo di una Land Rover uscita di strada sulla provinciale 153 a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. Lo ha accertato polizia stradale di Verbania in relazione all’incidente in cui è morto un giovane di 30 anni, della provincia di Como, e altri cinque sono rimasti feriti.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Viaggiavano in sette in auto: un morto e cinque feriti
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