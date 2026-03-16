Viaggiavano in sette in auto: un morto e cinque feriti

Erano in sette bordo di una Land Rover uscita di strada sulla provinciale 153 a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. Lo ha accertato  polizia stradale di Verbania in relazione all’incidente in cui è morto un giovane di 30 anni, della provincia di Como,  e altri cinque  sono rimasti feriti.

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