Referendum, AVS -SE: Fratoianni e Scuderi per la chiusura della campagna

Continueremo a difendere la Costituzione fino al 20 marzo, quando a Torino arriveranno, per chiudere la campagna referendaria il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la eurodeputata dei Greens Benedetta Scuderi, che incontreranno in piazza Santa Giulia cittadini e cittadine, tra cui i 1.500 fuori sede (1.800 in tutto il Piemonte) che, per avere la possibilità di votare, sono diventati rappresentanti di lista di Alleanza Verdi Sinistra.Insieme a loro, per l’iniziativa di chiusura della campagna, ci saranno Rita Sanlorenzo, avvocata generale presso la Corte di Cassazione, il vicecapogruppo di Avs alla Camera Marco Grimaldi, la capogruppo di Avs in Regione Alice Ravinale, l’assessore al welfare della Città di Torino Jacopo Rosatelli, i consiglieri comunali di Torino Sara Diena ed Emanuele Busconi e la coportavoce provinciale di Europa Verde Erica Bevilacqua.

<<Quello per il voto ai fuori sede è stato un lungo lavoro che ha impegnato in queste settimane decine di nostri militanti per la gestione delle pratiche. I fuori sede, infatti, per decisione del Governo non possono recarsi alle urne nel luogo in cui lavorano o studiano; rappresentare al seggio il partito è l’unico modo per poter accedere a questo diritto. Con loro, anche anziani che si trovano a Torino per curarsi o parenti caregiver: persone escluse che il governo ha deciso di invisibilizzare, nonostante per il referendum di giugno fosse stato permesso il voto nei luoghi di domicilio. Era tutto già predisposto, insomma, ma si è deciso di rendere più complicato l’accesso al voto per 5 milioni di persone. La destra ha sempre temuto il loro voto, ma quella paura sarà la nostra forza>> dichiara Marco Grimaldi, vicecapogruppo AVS alla Camera.

<<Il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi è stato costante. Con incontri sul territorio e volantinaggi quotidiani, che ci hanno portato a distribuire già oltre 75.000 volantini, abbiamo cercato di rendere chiaro a quante più persone possibili qual è l’obiettivo malcelato del Governo Meloni e come questa riforma sia solo inutile e dannosa. Ora siamo al rush finale e impiegheremo ogni sforzo per raggiungere l’obiettivo. Siamo contenti che a Torino e in Piemonte ci sia stata la più alta adesione al voto per i fuori sede: su 10.000 richieste in tutta Italia, 1800 sono state qui in Piemonte>> commenta la capogruppo in consiglio regionale del Piemonte Alice Ravinale.

<< Torino ha dimostrato di essere tra le città che più di tutte si sono attivate per far prevalere le ragioni del NO. Come Sinistra Ecologista sono stati tanti gli eventi che abbiamo organizzato, cercando di rivolgerci in particolare ai più giovani come abbiamo fatto con gli aperitivi per il no che stiamo facendo da Vanchiglia a San Salvario. Un grazie particolare va a tutte le attiviste e a tutti gli attivisti che giorno dopo giorno hanno distribuito volantini, organizzato appuntamenti e dimostrare che, insieme, si possono cambiare le cose>> dichiarano la capogruppo di Sinistra Ecologista in consiglio comunale Sara Diena e il consigliere comunale Emanuele Busconi.