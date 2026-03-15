Stellantis, Grimaldi (AVS): Investitori cinesi? Vogliamo garanzie su occupazione, indotto e rilancio di Mirafiori

“Indiscrezioni parlano di accordi di Stellantis con aziende cinesi per l’automotive italiano ed europeo. Vorremmo saperne di più. E chiediamo che si vincoli qualunque ipotetico investitore o acquirente a impegni occupazionali e all’utilizzo dell’indotto locale. Chiediamo garanzie sul ricambio del parco auto più vetusto d’Europa, un impegno chiaro sulla riconversione all’elettrico e sul riutilizzo e il rilancio di Mirafiori, attualmente un deserto industriale di 2 milioni di metri quadri” – lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, che sul tema ha depositato un’interrogazione.

IL TORINESE