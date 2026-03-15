“Indiscrezioni parlano di accordi di Stellantis con aziende cinesi per l’automotive italiano ed europeo. Vorremmo saperne di più. E chiediamo che si vincoli qualunque ipotetico investitore o acquirente a impegni occupazionali e all’utilizzo dell’indotto locale. Chiediamo garanzie sul ricambio del parco auto più vetusto d’Europa, un impegno chiaro sulla riconversione all’elettrico e sul riutilizzo e il rilancio di Mirafiori, attualmente un deserto industriale di 2 milioni di metri quadri” – lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, che sul tema ha depositato un’interrogazione.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Stellantis, Grimaldi (AVS): Investitori cinesi? Vogliamo garanzie su occupazione, indotto e rilancio di Mirafiori
Recenti:
A un anno dal voto i partiti prendono posizione ma nessuno fa l’analisi su come sta
LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo Le elezioni politiche si avvicinano e all’orizzonte si staglia la
Tornano le iniziative di Magna Carta, l’ Associazione dal carattere culturale e apartitico che si ispira
“L’eccessivo tasso di bocciatura alla prima prova scritta del primo esame nazionale per l’abilitazione all’esercizio della
L’incontro pubblico organizzato dall’associazione Migliorando al Teatro Juvarra di Torino ha registrato il tutto esaurito, con