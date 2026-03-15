Grignolino, il nobile ribelle 2026

28 Marzo 2026 – 30 Marzo 2026

Ci sono vitigni che non inseguono le mode, e proprio per questo attraversano il tempo con una personalità intatta. Il Grignolino appartiene a questa categoria: elegante ma irrequieto, sottile ma pieno di carattere, capace di sorprendere chiunque si avvicini al suo calice senza pregiudizi. Non è un vino accomodante – e forse è proprio questa la sua forza.

A questo spirito libero è dedicata “Grignolino, il nobile ribelle”, l’appuntamento organizzato da AIS Piemonte insieme alle delegazioni di Asti e Casale Monferrato, in programma dal 28 al 30 marzo a Grazzano Badoglio, nel cuore del Monferrato.

Tre giorni di banchi d’assaggio, incontri con i produttori e momenti di approfondimento pensati per raccontare un vitigno identitario del Piemonte, capace di oscillare tra tradizione e nuove interpretazioni.

Accanto ai banchi d’assaggio tornano anche i Laboratori , esperienze di degustazione dedicate all’abbinamento gastronomico che mettono il vino in dialogo con il cibo, guidate dai Degustatori dell’Associazione Italiana Sommelier. Occasioni raccolte e partecipative per esplorare, calice dopo calice, la sorprendente versatilità gastronomica di questo rosso piemontese.

Ad anticipare la manifestazione, il 25 marzo , sarà la masterclass “Anarchico e gentiluomo. Le metamorfosi del Grignolino” , un viaggio attraverso stili, tecniche di vinificazione e interpretazioni diverse del vitigno, tra acciaio, legno e appassimento. A guidare la degustazione saranno Mauro Carosso, Presidente AIS Piemonte, insieme alla relatrice AIS Eleonora Giroldi, in un percorso pensato per svelare le molte identità di un vino che, dietro il suo carattere ribelle, sa esprimere anche una sorprendente eleganza.

Un invito, in fondo, a lasciarsi affascinare da uno dei vini più originali del Piemonte: nobile nella storia, ribelle nello spirito, e sempre capace di raccontare il territorio da prospettive nuove.

Grazzano Badoglio (At)

Via IV Novembre 15, Grazzano Badoglio (At)- mappa

28 Marzo 2026 – 30 Marzo 2026

Orari e modalità di accesso

La manifestazione si svolgerà il 28, 29, 30 marzo con i seguenti orari:

Sabato 28 marzo dalle 11 alle 19

Domenica 29 marzo dalle 11 alle 19

Lunedì 30 marzo dalle 10 alle 17

Evento aperto sia al pubblico sia agli operatoriPer il pubblico l’ingresso è libero senza prenotazione; è previsto un contributo per la degustazione di 15 € (10 € per i soci AIS).

Ingresso gratuito per gli operatori del settore grazie ad un lavoro specifico sul comparto Ho.Re.Ca, che potranno accreditarsi a una delle tre giornate a scelta inviando un’ e-mail a eventi.aisasti@gmail.com

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IL TORINESE