Professione: creator

Il termine content creator o, semplicemente, creator è entrato nel nostro linguaggio da alcuni anni e significa, sostanzialmente, colui (più spesso colei) che crea contenuti multimediali da diffondere in rete.

Vi sono diversi generi di contenuti ma quelli che vengono maggiormente richiesti sono quelli con contenuto sessuale esplicito.

Dal feticismo dei piedi all’autoerotismo, dal sesso di coppia a versioni più fantasiose, le piattaforme che offrono questo servizio sono ormai centinaia nel mondo e i creatori svariati milioni.

Ogni video, della durata variabile da pochi minuti a 1 ora e più di dialogo erotico, è accessibile dietro sottoscrizione di un abbonamento mensile che varia da pochi euro (circa 10) a cifre ben più alte (oltre i 120 euro) mensili.

I ricavi, al netto di quanto le piattaforme trattengono, sono interessanti: alcune ragazze hanno ammesso di ricavare oltre 60 mila euro al mese (6000 followers in tutto il mondo paganti ognuno 10 euro al mese).

Al di là dell’aspetto economico, quello che salta all’occhio è la tipologia di prestazione: un argomento che è, comunque, ancora tabù per la Chiesa e per molti cittadini anche non praticanti viene in questo modo sdoganato e reso accessibile ai più, come un qualsiasi argomento di conversazione o come qualsiasi altra prestazione artistica.

Non giudicherò (non è mia abitudine) se sia bene o male, se sia segno del demonio o della crisi economica: mi limiterò a valutare ed analizzare i fatti, cercando di capire.

Sicuramente, una certa secolarizzazione dei costumi ha portato allo sviluppo di comportamenti e tesi insostenibili ancora qualche anno fa; un tempo, ripeto non nei secoli scorsi ma anche solo negli anni 80 del secolo scorso, si teneva in enorme (e, forse, eccessiva) considerazione il giudizio dei vicini, dei propri genitori e le ricadute che un nostro comportamento, anche di tempo addietro, avrebbe potuto produrre in una ricerca di lavoro.

Evidentemente, qualcosa si è modificato nel comportamento della nostra società, qualcosa è cambiato nella scala dei valori che ognuno di noi assegna alle proprie azioni, ma l’analisi più lucida, più logica la si ottiene interpretando i cambiamenti, non demonizzandoli.

Il compianto De Andrè ripeteva che non è vero che i giovani non abbiano valori: li hanno ma siamo noi che non li riconosciamo come tali. E’ necessario storicizzarli, valutarne le ricadute nell’arco di un certo tempo contestualizzandoli nell’epoca e solo allora avremo materiale sufficiente per valutarne il valore.

Per la legge della domanda e dell’offerta, e questo vale ad esempio per la prostituzione, per gli stupefacenti, per la pornografia online, a maggior domanda corrisponde maggior offerta e viceversa: da chi parte il tutto, da chi offre i proprio video o da chi li cerca comunque?

Cosa vi è di sbagliato nel mostrare le proprie nudità, nel creare contenuti a richiesta, nel soddisfare i desideri di quanti chiedono un certo atto, un certo comportamento, una certa frase?

Siamo sicuri che qualcuno dei nostri comportamenti, che riteniamo socialmente accettabile, ortodosso, gradito non sia in realtà obsoleto e, quindi, ormai non più in linea con i gusti attuali?

Non mi risulta che nessuna delle persone che offre contenuti online (siano essi interviste, lezioni, masterclass, XXX o altro) abbia mai obbligato nessuno ad aderire alle proprie offerte o abbia esercitato violenza contro chi si rifiutava di vedere.

Sono sicuro che se anziché giudicare farisaicamente il comportamento degli altri cominciassimo seriamente ad interessarci a ciò che veramente ci riguarda (tasse, accise, politica, cultura, storia, la nostra salute) non soltanto vivremmo meglio e faremmo vivere meglio chi ci circonda, ma eviteremmo di attribuire giudizi sulla base di un sentito dire, di un “ho visto” raccontato da terzi e, soprattutto, rischiando di passare per la volpe e l’uva dicendo “Non è ancora matura” soltanto perché non riusciamo a raggiungerla.

Sergio Motta

IL TORINESE