Le Gallerie d’Italia di Torino inaugurano la mostra su Nick Brandt

“The Day May Break. La luce alla fine del giorno” il 17 marzo prossimo

Intesa Sanpaolo presenta alle Gallerie d’Italia di Torino dal 18 marzo al 6 settembre prossimo la mostra dal titolo “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno”, progetto espositivo a cura di Marianna Rinaldo dedicato a uno dei fotografi contemporanei attivi sui temi della crisi climatica e della distruzione ambientale.

“The Day May Break” è stata avviata in piena pandemia nel 2020 e rappresenta una serie globale in quattro capitoli che segna una nuova fase nella ricerca di Brandt.

Il progetto calibra l’attenzione dell’artista su persone, animali e ambienti colpiti dalla distruzione ambientale in aree del mondo che risultano tra le meno responsabili del collasso climatico, ma che ne subiscono in modo sproporzionato le conseguenze.

Per la prima volta a Torino, alle Gallerie d’Italia, sono presentati insieme i quattro capitoli di “The Day May Break”, in un percorso immersivo di 63 immagini di grande formato, capaci di restituire una visione al tempo stesso dura e poetica di ciò che resta e di ciò che è e, nonostante tutto, può offrire ancora speranza. Il quarto capitolo della serie è stato commissionato da Intesa Sanpaolo, a conferma dell’impegno della Banca sui temi della sostenibilità, della responsabilità sociale e della cultura come strumento di consapevolezza.

Mara Martellotta

IL TORINESE