Benvenuto Arneis, seconda edizione

Assaggi in Enoteca
SABATO 21 marzo (11:00-18:00)
Canale – Enoteca Regionale del Roero
L’Enoteca Regionale del Roero promuove la seconda edizione di “Benvenuto Arneis”, un appuntamento che coincide con l’arrivo della primavera e che segna simbolicamente l’inizio di una nuova stagione di enoturismo e accoglienza nel Roero.
Protagonista della giornata sarà il Roero Arneis, grande vino bianco del territorio e fiore all’occhiello per molti viticoltori. L’iniziativa rappresenta l’occasione per presentare al pubblico la nuova annata del Roero Arneis, appena uscita sul mercato, nel giorno che apre la stagione primaverile.
Il banco d’assaggio
Nei locali dell’Enoteca Regionale del Roero, in via Roma 57 a Canale, sarà allestito un banco d’assaggio con oltre 40 etichette di Roero Arneis della nuova annata.
Per consentire un flusso ordinato degli assaggi, la degustazione sarà suddivisa in due turni:
🕚 Primo turno – ore 11.00 / 14.30 🕒 Secondo turno – ore 14.30 / 18.00
Ecco un primo elenco delle cantine che hanno aderito all’iniziativa con il loro Roero Arneis 2025
Angelo Negro – Monteu Roero
Barbero Giacomo – Canale
Battaglino Fabrizio – Vezza d’Alba
Bric Castelvej – Canale
Carlo Casetta – Montà
Cascina Chicco – Canale
Cascina Lanzarotti – Monteu Roero
Cascina Torniero – Castellinaldo
Correggia – Canale
Costa Catterina – Castagnito
Mario Costa – Canale
Demarie – Vezza d’Alba
Destefanis – Canale
Ferrero Michele – Canale
Generaj – Montà
Massucco F.lli – Castagnito
Marchisio Family – Castellinaldo
Morra Stefanino – Castellinaldo
Pace – Canale
Pelassa – Montà
Ponchione – Govone
Tenuta Carretta – Piobesi d’Alba
Teo Costa – Castellinaldo
Tibaldi – Pocapaglia
Vaudano Enrico e Figli – Cisterna d’Asti
Giacomo Vico – Canale
Il costo della degustazione è di € 15, con riduzione a € 10 per i soci delle associazioni di settore (AIS, FISAR, Go Wine, ONAV ecc.).
La quota comprende degustazioni libere di tutti i Roero Arneis in assaggio.
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Un’occasione per scoprire il Roero
Durante la giornata, tutti i visitatori dell’Enoteca potranno usufruire anche di uno sconto speciale del 10% sull’acquisto dei vini presenti in Enoteca, con una selezione che rappresenta oltre 65 produttori del Roero.
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Per informazioni e prenotazioni: tel. 0173 978228 – 0173364631
email amministrazione@enotecadelroero.it
ALLA PROSSIMA !
LUCA GANDINLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE