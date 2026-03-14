Dynamo Camp scende in campo con il grande evento di piazza nazionale

Tutte le piazze sono indicate su www.dynamocamp.org

Dynamo Camp scende in campo con il primo grande evento di piazza nazionale, in programma il 14 e 15 marzo in oltre 100 piazze italiane di oltre 60 città, inclusa Torino e altre 5 città piemontesi. L’iniziativa nasce per sensibilizzare sul grave isolamento – personale, sociale ed economico – che vivono molte famiglie con figli con gravi patologie o disabilità, e per far conoscere il progetto Dynamo Camp e il valore dei suoi programmi.

Dynamo Camp da quasi 20 anni offre programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità, con la missione di contribuire al loro diritto alla felicità, coinvolgendo anche genitori, fratelli e sorelle in appositi programmi dedicati alla Famiglie e ai Siblings. Attraverso svago e divertimento, la terapia permette di stimolare le capacità, sostenere la fiducia in se stessi e migliorare la qualità di vita.

Durante le due giornate, lo staff e circa 3.000 volontari saranno presenti nelle piazze per raccontare la missione della Fondazione. Volontari, ambasciatori e l’intera comunità Dynamo scendono in campo rendendo l’evento possibile.

In Piemonte l’iniziativa coinvolgerà, oltre Torino, le città di Alessandria, Cuneo, Biella, Casale Monferrato, Novara.

L’elenco completo è disponibile su www.dynamocamp.org


Sarà possibile con l’occasione sostenere i programmi per le Famiglie di Dynamo Camp e ricevere una biscottiera in edizione limitata Dynamo, con una confezione di biscotti. Per chi non potrà partecipare di persona, l’adesione sarà possibile anche online (Regali Solidali Dynamo – Quando un gesto semplice fa la differenza).

SOSTENITORI

Contribuiscono a rendere possibile l’evento di piazza:

Barilla, al fianco di Dynamo Camp dal 2019, con sostegno alle attività del Camp, volontariato aziendale e donazione di prodotti, ha scelto di essere al fianco della Fondazione anche per la prima attività di piazza, scendendo in campo in alcune città con i propri dipendenti che sono volontari Dynamo, e con una donazione che copre i costi di realizzazione delle speciali biscottiere Dynamo e che contribuisce alla copertura dei costi dell’iniziativa, e donando 40.000 confezioni di biscotti.

Amazon, che dal 2024 partecipa insieme ai propri dipendenti a iniziative di raccolta fondi di Dynamo Camp, offre parte del supporto logistico con spedizioni in tutte le città dell’evento.

Grazie a Linus e Nicola Savino e Radio Deejay che contribuiscono a far conoscere l’evento con una maratona radio a Deejay Chiama Italia, visibilità e passaggi spot su Radio Deejay (2-15 marzo), e a Radio Capital in campo con lanci, interviste in trasmissione e passaggi spot (2-15 marzo).

Tutte le informazioni sull’iniziativa sono sul sito www.dynamocamp.org

Per ulteriori informazioni: eventi@dynamocamp.org

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