Magna Carta al Circolo della Stampa sulla Riforma della Giustizia

Tornano le iniziative di Magna Carta, l’ Associazione dal carattere culturale e apartitico che si ispira ai valori liberali e del cristianesimo, federata alla prestigiosa Fondazione Magna Carta, con sede nella Capitale, presieduta dal Prof. Gaetano Quagliariello.

Il sodalizio torinese ha recentemente rinnovato il Consiglio direttivo che continua ad essere presieduto dal commercialista Stefano Rigon e dal Prof. Stefano Cerrato, Vicepresidente. che vede la presenza di diversi professori universitari con il Prof. Stefano Cerrato alla Vice Presidenza.

Le attività riprendono con un incontro sulla Riforma della Giustizia in programma Lunedì 16 Marzo, alle ore 18,00, presso il Circolo della Stampa di Corso Stati Uniti, 27, a Torino, è in programma il primo degli incontri di Magna Carta, incentrato sul tema della Riforma della Giustizia e che prevede un confronto paritetico tra due esponenti della Magistratura: il Dott. Antonio Rinaudo, già Pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Torino, e il Dott. Francesco Saluzzo, già Procuratore generale della Corte d’appello di Torino, oltre a due esponenti della politica, entrambi Avvocati: l’Onorevole Enrico Costa e la Senatrice Anna Rossomando.

Il dibattito sarà moderato dal Prof. Paolo Ferrua, emerito di Diritto processuale penale all’Università di Torino.

“L’obiettivo – dichiara Stefano Rigon – è quello di realizzare un dibattito super partes, equilibrato e di alto livello tecnico, anche per fornire un orientamento alle persone che ancora non hanno avuto la possibilità di approfondire il quesito referendario e, a giudicare dalle adesioni che stiamo ricevendo, sembrano ancora essere numerose”.

Magna Carta ha già in cantiere una nuova iniziativa: un convegno sull’Energia che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro Gilberto Pichetto Fratin che, considerati i recenti eventi bellici in Medio oriente, appare di grande attualità.

Mara Martellotta

IL TORINESE