Più di mille iscritti al  Premio InediTO – Colline di Torino

La designazione dei finalisti alla Scuola Holden di Torino

È stato chiuso il 31 gennaio il bando della 25esima edizione del Premio InediTO – Colline di Torino che svela i dati dei suoi iscritti, che ammontano a 1169 partecipanti e 1233 le opere in gara nelle otto sezioni rivolte a tutte le forme di scrittura: poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica. Il risultato è uno dei migliori del concorso letterario dedicato alle opere inedite in lingua italiana e a tema libero, dopo il boom di iscrizioni raggiunte nel 2021, con 1249 iscritti e 1382 opere nella parentesi pandemica.

Sono state 281 le opere di poesia pervenute, 430 quelle di narrativa-romanzo, 226 di narrativa-racconto, 28 di graphic novel, 35 di saggistica, 117 i testi teatrali, 54 i testi cinematografici e 61 i testi canzoni. Le sezioni narrativa romanzo e testo cinematografico hanno quasi raddoppiato gli iscritti rispetto alla precedente edizione. Sono stati 671 gli uomini partecipanti e 498 le donne, 20 i minorenni, tra i quali Angiolina Vergata, la più giovane con 15 anni di età, che potranno ricevere il premio InediTO Young, e che non hanno pagato la quota di iscrizione insieme a due non vedenti e a 36 diversamente abili.

Negli altri premi speciali sono 52 le opere che concorrono a InediTOPIC, dedicato all’input grafico della 25esima edizione “Questo nostro mondo umano che ai poveri toglie il pane e ai poeti la pace”, tratto dalla poesia “Il Principe”, in occasione del cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, e illustrato da Francesca Rossetti, 9 i partecipanti a “InediTO IA”, realizzate tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La maggior parte degli autori hanno un’età compresa tra i 40 e i 50 anni: la più anziana è Franca Garesio, classe 1938, di Cigliano, nell’Astigiano, mentre tra i non vedenti Giovanni Oldano, nato a Rocca d’Arazzo, sempre nell’Astigiano, nel 1924. 556 sono i partecipanti nati al Nord, 272 al Centro e 313 al Sud. 125 autori sono nati a Torino e in provincia di Torino, 147 risiedono a Torino e in provincia. 24 sono gli iscritti nati all’estero.

La designazione dei finalisti si terrà presso la Scuola Holden di Torino martedì 31 marzo alle 18.30, a ingresso libero, trasmessa anche con una diretta streaming sulla pagina Facebook del Premio. Presidente di Giuria è la scrittrice Margherita Oggero, i giurati torinesi sono Stefania Bertola e Gigi Roccati, Valerio Vigliaturo, direttore del Premio e membro del comitato di lettura, composto dal Presidente Riccardo Levi, Rosanna Frattaruolo, Clara Calavita, David Bertelé, Paolo Ferrara, Francesco Halupca e Benedetta Marchiori, impegnati da mesi nella selezione dei testi ricevuti, secondo i criteri di valutazione del Premio.

Il Premio ha ottenuto in passato l’alto patrocinio del MIBACT, nella scorsa edizione il contributo di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, il sostegno della Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, IREN e Aurora Penne. Tra gli altri, riceve il patrocinio e il contributo dalla Città di Torino, Città di Chieri, Città di Moncalieri, Città di Chivasso, Città Metropolitana di Torino, ANCI Piemonte e Salone del Libro.

Mara Martellotta

IL TORINESE