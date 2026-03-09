Torino dopo gli Agnelli: l’eredità degli Elkann e la città che cerca sé stessa

L’OPINIONE

Vent’anni di cessioni, fabbriche ridimensionate e simboli storici che si allontanano dalla città: il rapporto tra la dinastia industriale e Torino si è progressivamente trasformato. E oggi resta una domanda più grande di tutte.



C’è un sentimento difficile da spiegare quando si parla di Torino oggi: non è soltanto nostalgia, non è solo preoccupazione. È qualcosa di più personale, quasi familiare. Per molti della mia generazione – e non solo – l’automobile non era semplicemente un’industria. Era un pezzo di vita. Torino era l’automobile. E l’automobile era Torino.

Negli ultimi vent’anni la separazione è stata lenta, quasi silenziosa, ma costante. Aziende cedute, asset venduti, immobili storici dismessi. Operazioni che nel complesso sfiorano i venti miliardi di euro. Prima Magneti Marelli, poi altre partecipazioni industriali. La fusione tra Fiat Chrysler e PSA che ha dato vita a Stellantis, con sede legale all’estero. E ora anche la vendita dello storico quotidiano torinese LA STAMPA.

È incredibile pensarlo, ma fino a qualche anno fa sembrava ( e c’erano i presupposti) che le cose potessero andare diversamente. C’era stata una rinascita industriale, un nuovo respiro internazionale. Sembrava l’inizio di un’altra stagione. Oggi invece la sensazione è opposta.

La holding Exor, guidata da John Elkann, appare sempre più una grande macchina finanziaria globale. Tecnologia, investimenti internazionali, nuove piattaforme industriali. Tutto legittimo, naturalmente. Tutto comprensibile nella logica di un gruppo che ormai opera su scala mondiale.

Viene spontaneo, però, in un impeto di nostalgia ” per i bei tempi andati “, chiedersi cosa penserebbe oggi Gianni Agnelli, che negli anni Novanta presentava i nuovi modelli Fiat con orgoglio torinese, rivendicando la città come capitale dell’automobile. Per l’Avvocato il legame con Torino non era solo economico: era identitario, quasi culturale.

Per questo oggi la scelta di allontanarsi così nettamente dalla città lascia perplessi. Non solo perché si tratta di industrie o di investimenti, ma perché si tratta di una storia condivisa.

Torino non è stata semplicemente la sede di un’azienda. È stata il laboratorio industriale d’Italia d’Europa.

E allora oggi la domanda diventa inevitabile, quasi esistenziale.

Se Torino non è più la capitale dell’automobile, se il suo legame con la grande industria si è dissolto, se anche gli ultimi simboli di quel rapporto stanno scomparendo, quale identità resta alla città?

Torino ha saputo reinventarsi molte volte: città sabauda, capitale d’Italia, capitale industriale, polo universitario e culturale. Ma ogni trasformazione ha sempre avuto un centro, un motore, un’idea forte. Oggi invece sembra mancare proprio questo: una direzione condivisa.

Forse il vero problema non è che gli Elkann stiano lasciando Torino. Le famiglie industriali cambiano, i gruppi si trasformano, l’economia diventa globale. È normale. Il problema è un altro.

Che Torino rischia di non sapere più chi è.

Chiara Vannini

IL TORINESE