Sciopero dei sindacati di base. Ma non coinvolge i trasporti

Oggi lunedì 9marzo è’ indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore oggi. È proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e riguarda lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili disagi
in scuola, universita’, sanita’ e servizi amministrativi.
L’astensione tocca vari comparti ma non coinvolge il settore trasporti.

