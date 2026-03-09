Sciopero dei sindacati di base. Ma non coinvolge i trasporti

Oggi lunedì 9marzo è’ indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore oggi. È proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e riguarda lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili disagi
in scuola, universita’, sanita’ e servizi amministrativi.
L’astensione tocca vari comparti ma non coinvolge il settore trasporti.
