Lampeggiante della polizia e attrezzi da scasso in auto, tre arresti

Avevano appena rubato in una villa del Torinese a La Cassa. I carabinieri li hanno sorpresi su un’auto carica di attrezzi da scasso e una sirena delle forze dell’ordine. Tentando di fuggire, i tre  hanno speronato la pattuglia dei militari. Alla  fine i ladri sono stati arrestati per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale e denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato, falsità materiale, possesso di segni distintivi contraffatti e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

 

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Il derby è rossonero!

Articolo Successivo

Sciopero dei sindacati di base. Ma non coinvolge i trasporti

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless