Lampeggiante della polizia e attrezzi da scasso in auto, tre arresti

Avevano appena rubato in una villa del Torinese a La Cassa. I carabinieri li hanno sorpresi su un’auto carica di attrezzi da scasso e una sirena delle forze dell’ordine. Tentando di fuggire, i tre hanno speronato la pattuglia dei militari. Alla fine i ladri sono stati arrestati per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale e denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato, falsità materiale, possesso di segni distintivi contraffatti e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

IL TORINESE