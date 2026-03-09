Il derby è rossonero!

Il derby di Milano si tinge di rossonero. Il Milan batte 1-0 l’Inter e riaccende la corsa scudetto in Serie A, accorciando a sette punti il distacco dalla capolista quando mancano dieci giornate alla fine del campionato.

La squadra rossonera parte forte e crea subito pericoli con Modric. L’Inter risponde ma al 34’ spreca una grande occasione con Mkhitaryan. Un minuto dopo arriva la punizione: Estupiñán trova il gol che decide il derby.

Nella ripresa il Milan sfiora il raddoppio con Saelemaekers e Fofana, mentre l’Inter va vicinissima al pareggio con Dimarco. Nel finale i nerazzurri spingono e protestano per un clamoroso tocco di mano in area di Ricci al 95’, ma l’arbitro Doveri lascia correre.

Finisce 1-0: derby al Milan e serie positiva dell’Inter interrotta dopo otto vittorie e quindici risultati utili consecutivi.

Enzo Grassano

IL TORINESE