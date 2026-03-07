L’altalena. Il Torino torna a terra dopo l’illusione

Al “Maradona” il Napoli si impone 2-1 al termine di una gara che racconta bene il momento granata: un passo avanti e uno indietro, come su un’altalena.

Dopo la convincente vittoria contro la Lazio, la squadra di D’Aversa si presenta con un atteggiamento prudente, pronta a difendere e ripartire. Ma sono proprio due disattenzioni a indirizzare la partita. Il Napoli colpisce due volte con un Alisson in serata di grazia e con l’ex Elmas, lasciato troppo libero in area e alla sua prima rete stagionale.

Il Torino prova a reagire soprattutto in contropiede, dove costruisce le occasioni migliori. A riaprire la partita ci pensa Casadei, entrato dalla panchina, che accende le speranze granata. Poco dopo arriva anche la grande occasione per il pareggio: Adams si ritrova davanti a Milinkovic-Savic con la palla giusta, ma uno stop sbagliato spegne tutto.

Il finale resta in bilico, ma il risultato non cambia. Per il Toro è un ritorno alla sconfitta e la sensazione di un’occasione sfuggita, tra errori evitabili e quel cinismo che, ancora una volta, è mancato nel momento decisivo.

Enzo Grassano

IL TORINESE