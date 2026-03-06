Domenica 8 marzo, ore 15.45
Un viaggio al femminile nella storia della corte sabauda
In occasione della Giornata internazionale della donna, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi è in programma una rievocazione particolare dal titolo Margherita e le altre Signore della corte, un percorso tematico dedicato alle figure femminili che hanno animato una corte complessa come quella sabauda.
Attraverso una narrazione coinvolgente, i visitatori saranno accompagnati in un viaggio a volo d’uccello nella storia della Palazzina: dal finire del XVIII secolo, attraversando l’Ottocento, fino agli inizi del Novecento con la Regina Margherita e la sua corte. Un’occasione per riscoprire storie, ruoli e personalità delle donne che hanno contribuito a definire il volto culturale e sociale della corte.
INFO
Palazzina di Caccia di Stupinigi
Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO)
Prezzo visita tematica: 5 euro, oltre il prezzo del biglietto
Biglietti: intero 12 euro; ridotto 8 euro per ragazzi 6-17 anni e over 65.
Gratuito: minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card, accompagnatori disabili
Giorni e orari di apertura: da martedì a venerdì 10-17,30 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18)
Prenotazione obbligatoria per la visita guidata entro il venerdì precedente
Biglietteria: 011 6200634 stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it
