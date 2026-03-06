Giornata Internazionale della Donna, le iniziative a Torino

8 Marzo, le iniziative della Città di Torino e del Consiglio regionale del Piemonte

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, la Città di Torino e il Consiglio regionale del Piemonte propongono un ricco calendario di appuntamenti, incontri e iniziative dedicati ai diritti, al talento e alla partecipazione femminile.

Momento centrale l’incontro pubblico di venerdì mattina 6 marzo, al Polo del ‘900: “Democrazia, sostantivo femminile. 1946–2026: 80 anni dal voto delle donne”: un appuntamento di alto profilo civile e culturale che intende offrire uno spazio di riflessione sul valore della partecipazione femminile alla vita democratica e sul significato storico del suffragio universale, ripercorrendo il cammino che ha condotto al riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia quale tappa decisiva nella storia del Paese.

La sera dell’8 marzo la Mole Antonelliana si illuminerà di viola. L’ievento, curato da Iren in collaborazione con il Dipartimento Gabinetto del Sindaco della Città di Torino, rappresenta un segno visibile dell’impegno condiviso nel promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e delle pari opportunità.

A supporto delle iniziative, la Città di Torino promuove una campagna di comunicazione dedicata a informare la cittadinanza sul significato della ricorrenza. In coerenza con il messaggio visivo della campagna, sono state realizzate delle locandine distribuite nelle biblioteche civiche e negli uffici comunali aperti al pubblico e locandine elettroniche trasmesse sui mezzi di superficie di Gtt.