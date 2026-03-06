Una donna di 80 anni è deceduta investita da un’automobile. L’incidente è avvenuto questa mattina in corso Casale all’angolo con via Bricca, a Torino. Sul posto i soccorsi e la polizia locale.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Torino, muore donna investita da auto
