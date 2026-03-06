Torino, muore donna investita da auto

Una donna di 80 anni è deceduta investita da un’automobile.  L’incidente è avvenuto questa mattina in corso Casale all’angolo con via Bricca, a Torino. Sul posto i soccorsi e la polizia locale.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

“L’Anima del Vino” entra nel circuito Asti Musei

Articolo Successivo

Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

Recenti:

FederBIM a Venaus

Si è svolta mercoledì 4 marzo a Venaus, presso la sede del Comune, la Conferenza dei

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless