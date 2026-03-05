Microlino e Valcastello Polo Club, l’eleganza sportiva dello Snow Polo ad alta quota

Valcastello, 04 marzo 2026 – Nello scenario mozzafiato delle Dolomiti ha preso vita una collaborazione che ha ridefinito i confini dell’eleganza. Microlino annuncia la sua partecipazione in qualità di Technical Sponsor di Valcastello Snow Polo Showcase, in occasione dell’esibizione internazionale che il 28 febbraio ha visto contrapposte le Nazionali di Polo di Italia e Francia.

L’evento, organizzato con il supporto della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e della FIP (Federation of International Polo), si è svolto in un momento particolarmente propizio per gli sport invernali. Inserito ufficialmente nel calendario di eventi “Italia dei Giochi” della Fondazione Milano Cortina, questo Test Match non è stato solo una competizione agonistica, ma un tassello fondamentale nel progetto di avvicinamento dello Snow Polo ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2030.

“La collaborazione con questo prestigioso appuntamento sportivo, nasce da una convergenza valoriale chiara: sostenibilità, contatto con la natura e spirito competitivo. Microlino incarna una nuova mobilità urbana green, agile e coerente con uno stile di vita attivo e responsabile. In questa partnership si esprime pienamente un’idea di mobilità Made in Italy che unisce attenzione all’ambiente, design e alta manifattura italiana, rafforzando un posizionamento comune”, ha dichiarato Uberto Gavazzi, Country Manager Italy Microlino.

Questa sinergia non è casuale, ma nasce da una passione condivisa per uno stile di vita ricercato, dove la bellezza e la qualità affondano le radici nell’eccellenza del talento nazionale.

In un contesto alpino così magico e autorevole, la scelta di Microlino come partner tecnico per la mobilità ha sottolineato un impegno concreto verso la sostenibilità: un veicolo elettrico a zero emissioni che dialoga armoniosamente con la natura, offrendo una nuova espressione di esclusività interamente su misura.

A rendere concreta questa visione durante l’evento è stata AutoSalmaso, Microlino official dealer, che da generazioni rappresenta un punto di riferimento per l’acquisto di auto e l’assistenza tecnica specializzata, nota per la competenza e la cura sartoriale riservata ai marchi più rinomati: una flotta di 3 Microlino è stata a disposizione degli atleti e dello staff tecnico dal 23 febbraio al 1° marzo.

A testimonianza della rilevanza della partnership, in occasione del match del 28 febbraio, il logo dei partner era presente sulle maglie dei giocatori.

L’appuntamento di Valcastello ha rappresentato solo il primo capitolo di un’ambiziosa roadmap che vedrà Microlino protagonista sui palcoscenici più esclusivi di questa disciplina, mettendo le proprie vetture a disposizione di occasioni straordinarie.

La partnership proseguirà infatti con la Capri Polo Cup, che farà risplendere l’isola di eleganza per tre giorni consecutivi, a partire dal 7 maggio, con una suggestiva sfilata inaugurale di giocatori e cavalli fino alla celebre Piazzetta di Capri.

Le competizioni si sposteranno successivamente nella Capitale, per un evento di rilievo internazionale realizzato con la partnership di FISE. Dal 27 al 30 maggio, in occasione dello storico debutto del Campionato Europeo di Arena Polo targato FIP, la cornice di Piazza di Siena e del Galoppatoio di Villa Borghese ospiterà la sfida tra sei delle migliori Nazionali europee, impegnate a contendersi il primato in un confronto tra eccellenze.

L’ultima tappa del calendario toccherà il Roma Polo Club per l’attesissimo Campionato Italiano, un perfetto connubio tra sport e solidarietà al fianco di Operation Smile, anch’esso in partnership con FISE. Per questo appuntamento sono attesi nella Capitale oltre 900 spettatori di rilievo, tra artisti e membri stimati dello spettacolo che da oltre cinque anni partecipano a questo evento. Quest’anno saranno una decina le squadre che si sfideranno per conquistare il massimo titolo nazionale, sempre accompagnate da Microlino e unite da una particolare attenzione verso una mobilità che sia al contempo sostenibile, unica e rigorosamente Made in Italy.

IL TORINESE