Il Barolo e il Derthona vanno in scena a Milano – V edizione

Domenica 22 marzo 2026: un percorso di degustazione ideale fra le Langhe e i Colli Tortonesi nel cuore di Milano
Per il quinto anno consecutivo l’eccellenza piemontese sbarca a Milano! La Strada del Barolo e grandi vini di Langa e Terre Derthona – Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi tornano nel prestigioso Palazzo Bovara per uno straordinario evento di degustazione promosso dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi e I Vini del Piemonte in partnership con Confcommercio Milano e con la collaborazione di Go Wine, associazione che promuove la cultura del vino e l’enoturismo.
Un viaggio sensoriale tra i sapori unici di Langa e Colli Tortonesi
Domenica 22 marzo 2026 l’ala est di Palazzo Bovara si trasformerà in un percorso ideale attraverso le Langhe e i Colli Tortonesi dove il pubblico di wine lovers e operatori del settore selezionati avrà l’opportunità unica di degustare decine di etichette di prestigio, dal maestoso Barolo Docg al ricercato Timorasso Derthona Doc, che i produttori presenteranno di persona nelle loro molteplici sfaccettature, proponendo in assaggio cru e annate differenti.
L’esperienza si arricchisce con un imperdibile salotto-degustazione
Durante l’evento è previsto anche un Salotto-Degustazione che avrà come protagonisti Walter Massa, padre e pioniere del Timorasso dei Colli Tortonesi, e un produttore di Barolo, che racconteranno la loro esperienza e proporranno in degustazione vini particolarmente rappresentativi della loro produzione, non presenti ai banchi di assaggio allestiti nelle sale del palazzo. A condurre il salotto Francesco Quarna, DJ e vignaiolo, appassionato di viticoltura e di enogastronomia, che conduce il podcast “Deejay Wine Club” e “Summer Camp” in diretta su Radio Deejay.
Biglietti
Il costo del biglietto di ingresso è di 35,00 € a persona (30,00 € per i soci per i soci Confcommercio, Go Wine, AIS, Fisar, Onav, Aspi*) in prevendita online e include degustazioni illimitate di vino, oltre al calice della Strada del Barolo e la tasca portabicchiere. Il costo del biglietto di ingresso con incluso l’accesso al salotto-degustazione è di 45,00 € a persona.
(*) Alle persone in possesso del biglietto scontato sarà chiesto di esibire la tessera Confcommercio, Go Wine, AIS, Fisar, Onav o Aspi in corso di validità).
ACQUISTA I BIGLIETTI ONLINE
Dettagli dell’evento e orari
• 11.00-12.00Masterclass riservata a ristoratori e operatori del settore
• 12.00-13.30degustazione riservata agli operatori, con postazioni dei produttori di Barolo Docg e Timorasso Derthona Doc
• 15.00-19.00degustazione aperta al pubblico, con postazioni dei produttori di Barolo Docg e dei produttori di Timorasso Derthona Doc
• 18.00-19.00Salotto-degustazione
Registrazione operatori
Per partecipare all’evento come operatore di settore, è necessario registrarsi tramite il form di iscrizione:
Produttori di Barolo Docg:
Bel Colle, Verduno (CN)
Borgogno Francesco, Barolo (CN)
Ciabot Berton, La Morra (CN)
Podere Gagliassi, Monforte d’Alba (CN)
5 Elenco in aggiornamento…
Produttori di Timorasso Derthona Doc:
Boveri Luigi, Costa Vescovato (AL)
Cantine Volpi, Tortona (AL)
Claudio Mariotto, Tortona (AL)
a Colombera, Tortona (AL)
La Stellara, Volpedo (AL)
Paolo Poggio, Brignano Frascata (AL)
Poderi Cusmano – Tenute Rade, San Marzano Oliveto (AT)
Romanzo del Vino, Montemarzino (AL)
Sassaia, Capriata d’Orba (AL)
10 Vigneti Letizia, Monleale (AL)
11 Villa Cerruti, Avolasca (AL)
Alla prossima!
LUCA GANDIN
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

A Palazzo Mistrot di Villarbasse “Figli della luce… Figli delle stelle”

Articolo Successivo

Serata informativa sul Referendum Giustizia a Rivalta di Torino

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless