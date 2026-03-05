|
Domenica 22 marzo 2026: un percorso di degustazione ideale fra le Langhe e i Colli Tortonesi nel cuore di Milano
Per il quinto anno consecutivo l’eccellenza piemontese sbarca a Milano! La Strada del Barolo e grandi vini di Langa e Terre Derthona – Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi tornano nel prestigioso Palazzo Bovara per uno straordinario evento di degustazione promosso dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi e I Vini del Piemonte in partnership con Confcommercio Milano e con la collaborazione di Go Wine, associazione che promuove la cultura del vino e l’enoturismo.
Un viaggio sensoriale tra i sapori unici di Langa e Colli Tortonesi
Domenica 22 marzo 2026 l’ala est di Palazzo Bovara si trasformerà in un percorso ideale attraverso le Langhe e i Colli Tortonesi dove il pubblico di wine lovers e operatori del settore selezionati avrà l’opportunità unica di degustare decine di etichette di prestigio, dal maestoso Barolo Docg al ricercato Timorasso Derthona Doc, che i produttori presenteranno di persona nelle loro molteplici sfaccettature, proponendo in assaggio cru e annate differenti.
L’esperienza si arricchisce con un imperdibile salotto-degustazione
Durante l’evento è previsto anche un Salotto-Degustazione che avrà come protagonisti Walter Massa, padre e pioniere del Timorasso dei Colli Tortonesi, e un produttore di Barolo, che racconteranno la loro esperienza e proporranno in degustazione vini particolarmente rappresentativi della loro produzione, non presenti ai banchi di assaggio allestiti nelle sale del palazzo. A condurre il salotto Francesco Quarna, DJ e vignaiolo, appassionato di viticoltura e di enogastronomia, che conduce il podcast “Deejay Wine Club” e “Summer Camp” in diretta su Radio Deejay.
Biglietti
Il costo del biglietto di ingresso è di 35,00 € a persona (30,00 € per i soci per i soci Confcommercio, Go Wine, AIS, Fisar, Onav, Aspi*) in prevendita online e include degustazioni illimitate di vino, oltre al calice della Strada del Barolo e la tasca portabicchiere. Il costo del biglietto di ingresso con incluso l’accesso al salotto-degustazione è di 45,00 € a persona.
(*) Alle persone in possesso del biglietto scontato sarà chiesto di esibire la tessera Confcommercio, Go Wine, AIS, Fisar, Onav o Aspi in corso di validità).
Dettagli dell’evento e orari
• 11.00-12.00: Masterclass riservata a ristoratori e operatori del settore
• 12.00-13.30: degustazione riservata agli operatori, con postazioni dei produttori di Barolo Docg e Timorasso Derthona Doc
• 15.00-19.00: degustazione aperta al pubblico, con postazioni dei produttori di Barolo Docg e dei produttori di Timorasso Derthona Doc
• 18.00-19.00: Salotto-degustazione
Registrazione operatori
Per partecipare all’evento come operatore di settore, è necessario registrarsi tramite il form di iscrizione:
Produttori di Barolo Docg:
1 Bel Colle, Verduno (CN)
2 Borgogno Francesco, Barolo (CN)
3 Ciabot Berton, La Morra (CN)
4 Podere Gagliassi, Monforte d’Alba (CN)
5 Elenco in aggiornamento…
Produttori di Timorasso Derthona Doc:
1 Boveri Luigi, Costa Vescovato (AL)
2 Cantine Volpi, Tortona (AL)
3 Claudio Mariotto, Tortona (AL)
4 a Colombera, Tortona (AL)
5 La Stellara, Volpedo (AL)
6 Paolo Poggio, Brignano Frascata (AL)
7 Poderi Cusmano – Tenute Rade, San Marzano Oliveto (AT)
8 Romanzo del Vino, Montemarzino (AL)
9 Sassaia, Capriata d’Orba (AL)
10 Vigneti Letizia, Monleale (AL)
11 Villa Cerruti, Avolasca (AL)
LUCA GANDIN