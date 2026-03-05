A Palazzo Mistrot di Villarbasse “Figli della luce… Figli delle stelle”

Sabato 28 febbraio alle ore 16, nella splendida cornice di Palazzo Mistrot a Villarbasse, è stata inaugurata la mostra “Figli della luce…Figli delle stelle”, che permette al pubblico di ammirare gli splendidi dipinti di Maria Antonietta Claretto.

Questa pittrice, nata a Susa, dove attualmente vive e lavora, opera da oltre ventisette anni nel campo dell’arte e dal 2001 organizza eventi, non solo in Italia, ma anche in Francia.

Dal 2004 al 2009 è stata ideatrice della manifestazione “Non solo mimose” per la città di Susa, la quale nel 2011 le ha affidato il compito di curare i testi delle cartelle “Adelaide e Oddone incontrano il Torneo Storico dei Borghi di Susa”, in occasione del 25° anniversario del Palio. Lo stesso anno S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, figlio di S.A.R. la Principessa Reale Maria Pia di Savoia, le ha conferito il diploma di riconoscimento da parte di Casa Savoia per il suo impegno nel promuovere gli artisti, in particolare piemontesi, sul territorio nazionale ed estero.

Nel 2016 il suo dipinto “Nostra Signora del Rocciamelone” è stato scelto dal Comune di Novalesa quale immagine-testimonial per la ricorrenza del 5 agosto, Festa della Madonna della Neve.

Tre anni dopo, nel 120° anniversario della posa della statua della Madonna in vetta al Rocciamelone, ha donato il dipinto “L’abbraccio” al Santuario Mariano di Mompantero.

“Mi piace la figura e catturare gli sguardi, l’umanità nelle sue varie sfaccettature (…) adoro il fascino dell’universo e il suo lato magico e per i miei quadri mi ispiro alle foto della Nasa. Per me dipingere è un modo di legare la materia allo spirito” afferma l’artista.

L’esposizione è composta da 25 quadri che hanno come tema l’universo e molti aspetti sociali, tra i quali la maternità e il desiderio di libertà delle donne. Sarà allestita fino a domenica 8 marzo e potrà essere visitata nei seguenti orari:

Sabato 7 marzo ore 10-12. e 14,30-17,30

Domenica 8 marzo ore 10-12. e 14,30-17,30

Domenica 8 marzo la mostra si chiuderà con la Conferenza “Giuseppe Verdi. La sua vita La sua musica” a cura del Dott. Francis Buffille.

All’inaugurazione il Comune di Villarbasse è stato rappresentato dall’Assessore alla Cultura Rita Sola. Erano presenti Francis Buffille e Pierre Allio, rispettivamente Presidente e Segretario degli Autori Associati della Savoia e dell’Arco Alpino, entrambi membri dell’Associazione Internazionale Regina Elena, la cui delegazione era guidata dal Vice Segretario Amministrativo Nazionale; la Dott. Piera Capello, proprietaria di Palazzo Mistrot e il collezionista d’arte Roberto Rubiola.

I quadri hanno come cornice questo magnifico palazzo barocco, già esistente nel XII secolo, quando era di proprietà dell’Abbazia di Santi Solutore di Torino, un complesso religioso che sorgeva dove ora si trova il mastio della Cittadella. Nel marzo 1705 venne acquistato dal Conte Francesco Mistrot di Villar San Marco, guardia zecca del Duca di Savoia; suo figlio Ignazio il 20 maggio 1758 venne investito della giurisdizione del luogo dall’abate Ignazio Della Chiesa dei Marchesi di Roddi.

Alla sua morte senza prole il 18 aprile 1782 la proprietà passò al nipote Giulio Martino Cucca, il quale aggiunse al proprio cognome quello dei Mistrot. La sua famiglia fece ristrutturare l’edificio, portandolo ad assumere l’attuale stile barocco. Negli anni ’70 del Novecento le ultime Contesse Mistrot cedettero il palazzo alla famiglia Capello, attuale proprietaria, che lo riportò agli antichi splendori e dal 2008 mette a disposizione il grande salone per concerti, conferenze e mostre, organizzati dall’Associazione culturale “Amici di San Nazario”, la cui Presidente è la Dott. Piera Capello.

In più stanze Palazzo Mistrot si ammira la ricca collezione di quadri del Sig. Roberto Rubiola, il cui

