Educatorio della Provvidenza a “Just The Woman I Am”

La Fondazione dell’Educatorio della Provvidenza ETS annuncia la propria partecipazione a “Just The Woman I Am” 2026, in programma a Torino il 6,7,8 marzo prossimi, aderendo alla corsa-camminata inclusiva a sostegno della ricerca universitaria sul cancro e garantendo la presenza per l’intera durata dell’evento nel Villaggio della Prevenzione.

“Just The Woman I Am” rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale dedicato alla promozione della prevenzione, della cura e dell’inclusione attraverso iniziative che favoriscono partecipazione, consapevolezza e accesso ai servizi. La partecipazione della Fondazione si inserisce nel quadro del proprio impegno storico a favore del benessere delle persone e della comunità.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del programma “Donne Exempla”, parte integrante della linea strategica “La Cultura che Cura”, che promuove l’accesso inclusivo alla cultura come leva di benessere, crescita e partecipazione sociale, con particolare attenzione alle persone che vivono condizioni di fragilità. Dal 6 all’8 marzo la Fondazione sarà presente nel Villaggio della Prevenzione, in piazzetta Reale, con uno stand dedicato (numero 55) presso il quale saranno disponibili consulenze gratuite, informazioni sui servizi e sulle attività rivolte ad adulti, ragazzi, ragazze, donne e famiglie.

Tra le iniziative dei servizi presentati, figurano il gioco di ruolo “Donne Exempla”, strumento educativo per una riflessione sui modelli femminili che, in diverse epoche e contesti, hanno contrastato i pregiudizi di genere e sostenuto il diritto all’istruzione, spesso rischiando in prima persona la propria libertà e incolumità. Il gioco si propone di far conoscere le storie personali di queste donne e promuovere nei partecipanti, studenti, giovani e cittadini, una riflessione consapevole sulla condizione femminile nel mondo. La durata sarà di due ore per sessione, con un massimo di cinque partecipanti.

Iscrizioni: eventi@educatoriodellaprovvidenza.it

Viene anche attivato uno sportello di ascolto e supporto al benessere emotivo e saranno presenti il Centro Psicotech Lab, con attività e strumenti di psicotecnologie applicate al benessere mentale per minori e adulti, e il Centro Psicopedagogico per la Plusdotazione intellettiva e i talenti, percorsi per valorizzare i talenti individuali e le specificità.

Domenica 8 marzo, alle 15.30, il team “Donne Exempla” della Fondazione Educatorio della Provvidenza ETS parteciperà alla corsa di 5 km, rafforzando attraverso un gesto simbolico e concreto il proprio impegno per la parità di genere e il diritto all’istruzione.

Con questa partecipazione la Fondazione Educatorio della Provvidenza intende contribuire al sostegno della ricerca universitaria, la sensibilizzazione sulla prevenzione e promuovere una visione della salute come bene comune, nella quale la cultura diventa strumento di coesione ed equità sociale.

Info: “Just The Woman I Am”-6,7,8 marzo – Villaggio della Prevenzione, Torino

Mara Martellotta

IL TORINESE