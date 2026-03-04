Al via i lavori per il nuovo Polo scientifico della Venaria Reale

Per la ricerca e la diagnostica applicata ai beni culturali

Iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo Polo scientifico CCR – Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale”, incentrato sulla ricerca scientifica e sulla diagnostica applicata allo studio e alla conservazione dei beni culturali. Il progetto prende forma all’interno dell’ex Galappatoio Lamarmora, edificio storico di proprietà della Regione Piemonte, la cui riqualificazione rientra nel più ampio programma di valorizzazione del complesso UNESCO della Reggia di Venaria Reale.

Con un investimento complessivo, previsto per 3,5 milioni di euro, la fase di ristrutturazione interesserà una superficie di 600 mq, distribuiti su due piani. Il piano terra ospiterà otto laboratori scientifici di ultima generazione e un’area centrale concepita come spazio scientifico e divulgativo aperto al pubblico. Al piano superiore saranno collocati una sala riunioni, una biblioteca e uffici open space, pensati per accogliere i gruppi di ricerca. La conclusione della prima fase dei lavori, con la realizzazione del piano terra, è prevista per l’ottobre 2026. L’obiettivo è quello di creare un polo internazionale per la diagnostica, la ricerca e l’innovazione nel campo dello studio e della preservazione del patrimonio culturale, capace di favorire il confronto scientifico e il consolidamento di partnership strategiche con università, istituti di ricerca, musei e con il settore industriale, per lo sviluppo di nuove soluzioni che tengano conto della transizione ecologica e digitale.

Al contributo iniziale di 2,5 milioni di euro da parte della Regione Piemonte, nell’ambito dei fondi del Piano Operativo Complementare (2014-2020), si è aggiunto il sostegno del Ministero della Cultura, che ha appena inserito un contributo per il completamento del recupero dell’ex Galappatoio Lamarmora nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Fondamentale nel raggiungimento di questo importante risultato il lavoro congiunto del Presidente Alfonso Frugis e del Sovrintendente Corrado Azzolini. Altre importanti collaborazioni sono giunte dalla Città metropolitana di Torino, stazione unica appaltante del progetto, e dal Comune di Venaria Reale, che ha indicato il Polo come uno dei progetti da inserire nel bilancio di sostenibilità degli interventi culturali della Regione Piemonte.

Con Intesa Sanpaolo è stata avviata una campagna di crowdfunding per la strumentazione e la formazione di giovani ricercatori. Il nuovo Polo sarà dotato di laboratori di ultima generazione, equipaggiati con tecniche finalizzate ad analisi puntuali, mapping e imaging di superficie, oltre a strumentazioni mobili e portatili per lo svolgimento di campagne diagnostiche in situ, fondamentali per lo studio di opere che non possono essere spostate dai luoghi in cui sono custodite e da cui non è possibile recuperare campioni.

“La nascita di un nuovo Polo scientifico segna un momento cruciale della storia del centro – afferma Federica Pozzi, direttrice dei laboratori scientifici del CCR – si tratta di un processo per ampliare l’accessibilità alla diagnostica e rafforzare le capacità operative del CCR, creando un luogo in cui scienza e patrimonio dialogano in modo strutturato e continuativo. Il nuovo Polo non è soltanto un’infrastruttura, ma anche l’espressione di una visione condivisa, fondata su collaborazioni, ricerche e sostenibilità per contribuire in modo responsabile al futuro dei beni culturali”.

Per coprire il fabbisogno residuo, il CCR ha avviato un piano di fundrising, la creazione di una rete di donatori, privati e istituzionali, e l’attivazione di partnership strategiche di ricerche internazionali, volte a sostenere la crescita del Polo nel lungo periodo.

“In Piemonte, la cultura rappresenta uno strumento strategico di sviluppo – spiega il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – attraverso un investimento di 2,5 milioni di euro, la Regione promuove la nascita del nuovo polo di ricerca al Centro di Conservazione e Restauro ‘La Venaria Reale’, trasformando un simbolo storico come l’ex Galappatoio Lamarmora in una fucina per il futuro. Qui le tecnologie più evolute dialogano con l’arte per preservarla e valorizzarla, proiettando il nostro patrimonio sulla scena internazionale. L’incontro tra scienza e bellezza genera un impatto concreto sul territorio, traducendosi in crescita economica, lavoro qualificato e nuove opportunità imprenditoriali. Consolidiamo così la leadership italiana nel mondo, offrendo un modello di sviluppo capace di attrarre talenti e di rafforzare l’identità regionale. Scegliamo di investire sul sapere per garantire un progresso solido, consegnando alle prossime generazioni un’eredità viva e fonte di continua ispirazione. Il supporto di questo progetto è l’esito della collaborazione tra gli assessori Gianluca Vignale, Andrea Tronzano, Marina Chiarelli e Maurizio Marrone che, insieme al Presidente del Centro, Alfonso Frugis, stanno progettando un nuovo laboratorio d’eccellenza dove le radici antiche alimentano la visione di un domani all’insegna dell’efficienza e del valore”.

Il nuovo Polo scientifico rientra tra i progetti pilota sperimentali del bilancio di sostenibilità degli interventi culturali all’interno del territorio della Regione Piemonte, volto a misurare, valutare e rendicontare gli impatti positivi generati dalla cultura, che ha come protagonista il Comune di Venaria Reale e il Comune di Cuneo.

Mara Martellotta

