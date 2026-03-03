Che progressi a Novara!

La ValleBelbo Sport in netta crescita nel circuito regionale CSI Una giornata all’insegna dei miglioramenti. Così si può sintetizzare la quarta tappa del Circuito Regionale di Nuoto – 10° trofeo “Davide Filippini” della ValleBelbo Sport. Con tutti i gruppi impegnati sui blocchi a Novara, il team dai colori arancio-nero che svolge l’attività quotidiana alla piscina “Gianni Palumbo” del centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato segna un consistente cambio di passo, in particolare per quanto riguarda gli Esordienti A e B. I giovani nuotatori, sebbene non avessero il supporto a bordo vasca della coordinatrice dei gruppi esordienti Monica Fusaro, infortunata così come una delle due guide dei Propaganda, Federica Ferraris, hanno mostrato consapevolezza e preparazione nell’affrontare la gara, aspetto apprezzato dal Direttore Sportivo della ValleBelbo Sport Pino Palumbo. “Oggi ho seguito la squadra assieme a Anita Palumbo, una delle due coordinatrici del gruppo Propaganda, vista l’assenza forzata delle due allenatrici a cui auguriamo un rapido recupero, ma gli equilibri sono stati comunque impeccabili: questo vuol dire che il lavoro quotidiano che abbiamo impostato è di grande qualità e che gli input forniti ai nuotatori delle varie categorie stanno guidando ragazzi e ragazze verso un percorso di crescita, sia tecnica, sia umana”. È stata davvero numerosa la delegazione della ValleBelbo Sport a Novara. Partendo dai più piccoli Propaganda (e Super Baby), sono scesi in acqua Lorenzo Montanaro, Filippo Ghione, Camilla Angelini, Marco Andrea Baldizzone, Ester Gavrilov, Leonardo Milano, Enrico Oddone, Giulio Pavia e Alan Shehu. Tra gli Esordienti B hanno gareggiato Matilde Angelini, Gaia Arpellino, Manuele Bonfante, Pietro Capra, Tommaso Ciurca, Alessio Ferro, Ginevra Gagliardi, Matilde Ghione, Giacomo Giberti, Gioele Grasso, Bianca Ippolito, Robert Mihai Isopescu, Greta La Stella, Giorgio Paravidino, Noemi Russo e Maria Sararu, mentre tra gli Esordienti A, sono scesi in vasca Tommaso Bertelli, Tommaso Casasola, Giacomo Fidanza, Edera Gavrilov, Melissa La Stella, Edoardo Leva, Carlotta Maisano, Chiara Papillo, Manhua Rizzo, Irene Roccazzella, Stefani Stojanova, Matilde Stojcheva, Diletta Tudisco e Adele Vola. Per quanto riguarda la categoria Ragazzi hanno gareggiato Arianna Blue Africano, Leonardo Di Pietro, Gabriele Giberti, Alessandro Mairano, Anna Marchelli, Jacopo Martella, Sarah Messina, Vittorio Perosino, Leonardo Pintescul, Giulio Maria Rizzolo, Mattia Antonio Tammaro, Bianca Tassinario e Aurora Tudisco, tra gli Juniores, Daniel Argieri, Margherita Berta, Maddalena Bertelli, Elisa Ferrari, Greta Gabutto, Luca Lovisolo e Camilla Palumbo, Pietro Balsamo ha preso parte alle gare nella categoria Cadetti. Il Circuito Regionale CSI riprenderà sempre da Novara il 12 aprile con la quinta tappa del Trofeo Davide Filippini.

IL TORINESE