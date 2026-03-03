Al Teatro “Milanollo” di Savigliano, spettacolo gratuito organizzato da “ACI -Cuneo” e “Trs Radio” per celebrare la “Giornata Internazionale della donna”

Sabato 7 marzo (ore 21)

Savigliano (Cuneo)

Il titolo parla chiaro e forte, con quell’indiscutibile “punto esclamativo” e quel netto “non” posto fra parentesi. Rispetto totale per tutte le donne … e non più solo “a parole”. Ora quel conta, ciò che serve sono i “fatti”. Utopia? Meglio, speranza! Svolta dei tempi. Educazione al rispetto e al credere fermo all’uguaglianza dei generi. In quest’ottica, sabato 7 marzo (dalle 21), presso il Teatro “Milanollo” di Savigliano (piazza Turletti, 7) si terrà la V edizione dello spettacolo gratuito “Mai più! (non) sono solo parole”, serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

L’evento si tiene in concomitanza con la “Giornata internazionale della donna”, ufficialmente riconosciuta dall’“ONU” nel 1977 e ricorrenza che si celebra ogni anno l’8 marzo. L’appuntamento, organizzato dall’“Automobile Club Cuneo” e da “Trs Radio”, si svolge con il patrocinio della “Città di Savigliano”. La serata, condotta dai direttori artistici Davide De Masi e Simona Solavaggione (“Trs”), è resa possibile grazie all’intervento dello sponsor “MG Efficient Solution” e tanti altri. Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione obbligatoria su “Eventbrite”.

Sottolineano gli organizzatori: “Siamo alla V edizione dello spettacolo e, ogni volta, cerchiamo di essere sempre più forti e incisivi nel ribadire il messaggio del ‘no alla violenza contro le donne’ in qualunque forma essa si manifesti. Insieme ai nostri direttori artistici, Davide De Masi e Simona Solavaggione, stiamo mantenendo una linea scenica capace di lanciare messaggi potenti attraverso la danza, l’arte e la musica: tre linguaggi di grande valore che saranno al centro della serata di sabato 7 marzo”.

La manifestazione, infatti, porterà sul palco professionisti e volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui: Elena Maria Valenti & Demetra Puddu (“A nudo Podcast”), Veronica Gavotto ( cantante ed attrice), Marcello Turco (musicista), Leo Mas (comico e imitatore, direttamente da “Striscia la Notizia”), Mauro Villata (da “Colorado Cafè”), Athena Privitera (attrice) e Gloria Dosio (conduttrice televisiva e autrice radiofonica). Si esibiranno anche “Ars Armonica” (Sezione di Ginnastica Ritmica) “Out of Dance”, “Relevè Torino Arte e Cultura” e “Mellydance” (Scuole di Danza). Sarà presente inoltre l’“Associazione Mai + Sole” che promette una “serata di grandi emozioni”.

“Con l’organizzazione di questo spettacolo, l’‘Automobile Club Cuneo’ – afferma il direttore Giuseppe De Masi – conferma la propria attenzione alle tematiche sociali. Sarà un momento importante, durante il quale cercheremo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema fondamentale come la lotta alla violenza contro le donne”.

Per ulteriori info: segreteria@acicuneo.it o tel. 0171/440031

g.m.

Nelle foto: I protagonisti dello spettacolo, foto di gruppo: Giuseppe De Masi

IL TORINESE