“Più Uno” mette radici in Piemonte. A Torino la prima riunione dei fondatori dei Comitati creati in Piemonte dagli aderenti al nuovo movimento fondato da Ernesto Maria Ruffini che ha scelto come motto “la politica dell’uguaglianza”: un progetto ambizioso che punta a stimolare la partecipazione e il ritorno al voto partendo dal basso, dal ritorno al confronto dialettico aperto sui temi concreti, dall’idea di politica come servizio e di sovranità che appartiene al popolo che la esercita nei limiti fissati dalla Costituzione.

Tra i partecipanti, Margherita Rebuffoni responsabile nazionale per il Piemonte, il coordinatore regionale pro-tempore Pino De Michele e i componenti del Comitato Organizzativo provvisorio espresso dai fondatori che hanno costituito nei mesi scorsi una prima serie di Comitati di Più Uno in Torino nelle province del Piemonte.

È stata una prima occasione di incontro tra coloro che hanno condiviso da subito il progetto politico di Ernesto Maria Ruffini e costituito spontaneamente i primi Comitati nei loro comuni e nelle loro città” ha detto Margherita Rebuffoni.

“Ci siamo confrontati sugli obiettivi e sulle prossime iniziative, con lo scopo di rafforzare in tempi brevi la presenza capillare dei Comitati in tutte le Province della regione – ha poi proseguito Margherita Rebuffoni.

Da poche settimane il movimento “Più Uno” è entrato, dopo una prima campagna di adesioni prevalentemente on line, in una nuova fase organizzativa e punta ora alla definizione della propria rete territoriale a livello nazionale entro la primavera. Una rete leggera e informale di gruppi di ascolto, elaborazione e proposta che siano promotori di partecipazione politica.

“Abbiamo deciso di organizzare subito dopo le feste pasquali – ha concluso il coordinatore regionale Pino De Michele – un’assemblea regionale di tutti i fondatori e gli aderenti dei Comitati per confrontarci e iniziare a preparare la presenza della rappresentanza piemontese all’Assemblea Nazionale di Più Uno in programma per il prossimo giugno”.

Per informazioni su programmi, iniziative e adesioni: info@piu.uno

